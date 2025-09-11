Es tendencia:
logotipo del encabezado
Atlético Nacional

Esto se sabe de la renovación de Atlético Nacional a Alfredo Morelos

Se conocieron detalles de cómo va la continuidad del delantero en Atlético Nacional.

Por Edynson Ruiz Rincon

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional.
Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de Atlético Nacional, siendo muy influyente en cada uno de los partidos que ha disputado el equipo, no solamente aportando goles, sino que siendo pieza fundamental para que se den sociedades y la generación de juego del cuadro antioqueño.

Sobre Morelos, el gran pedido de la afición a la dirigencia es que busquen la manera de extender su préstamo desde el Santos, tendiendo en cuenta que el contrato del futbolista finaliza en el mes de diciembre, es por esto que, por su gran rendimiento, la directiva estaría trabajando para su renovación.

Precisamente sobre el tema, la periodista Pilar Velásquez contó algunos detalles, allí indicó que desde la dirigencia trabajan para que Alfredo continúe en Nacional, aunque la negociación no es nada fácil, pero además, reveló que otro equipo del fútbol colombiano, que es el Junior de Barranquilla, también busca fichar al ‘Búfalo’.

“Me dolió”, Aristizábal hizo denuncia contra directivos de Nacional por Emilio

ver también

“Me dolió”, Aristizábal hizo denuncia contra directivos de Nacional por Emilio

¿Cómo va la renovación de Alfredo Morelos con Nacional?

“Junior está buscando un ‘9′. Nacional tiene hasta diciembre para definir el futuro de Alfredo Morelos… La prioridad de Nacional es que Morelos continúe en el ‘Verdolaga’, él está feliz en Nacional, lo demuestra, es uno de los mejores jugadores. Surgió este rumor, pregunté en Atlético Nacional y me respondieron que están haciendo todo lo posible y cuentan, no solamente con la buena comunicación con Santos, sino también con Alfredo Morelos”, dijo inicialmente Pilar.

Alfredo Morelos de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Alfredo Morelos de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Y después agregó: “Tampoco puedo asegurar que se va a quedar. Junior de Barranquilla quería intentarlo y es una presión adicional para Atlético Nacional. Es un jugador que tiene mercado incluso en el fútbol colombiano”.

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
