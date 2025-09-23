Tras la salida de Javier Gandolfi, el debate sobre el futuro técnico de Atlético Nacional toma cada vez más fuerza. Varios referentes históricos del club manifestaron su inclinación acerca del posible reemplazo del entrenador argentino.

Las figuras emblemáticas del club, entre ellas Alexis García, Juan José Peláez, Victor Marulanda y León Darío Muñoz, analizaron la situación del equipo y coincidieron en algo muy puntual.

ver también El cambio en Dimayor que afecta a Millonarios antes del superclásico contra Atlético Nacional

Los referentes de Atlético Nacional concuerdan en que los técnicos extranjeros no han logrado consolidar un proyecto deportivo que satisfaga a la afición.

Publicidad

Publicidad

Su postura fue expresada en el podcast “Línea de gol” de El Colombiano, coincidiendo en que la mejor opción para el banquillo es un entrenador colombiano, alguien que tenga un profundo sentido de pertenencia por la institución.

Atlético Nacional se quedó sin técnico tras la salida de Javier Gandolfi.

Un entrenador que “sea un doliente”

El exjugador y técnico Alexis García, campeón de la Copa Libertadores de 1989 con el equipo, enfatizó la necesidad de un estratega que conozca la identidad del club y que “le duela la situación”.

Publicidad

Publicidad

“El perfil que debe tener el entrenador debe ser del fútbol nacional, que tenga autoridad, carácter, libertad para maniobrar, por encima de todo que le duela la situación. Yo creo que cuando los técnicos pasan, significa que no hay un doliente de la situación”, afirmó García.

Por su parte, el periodista y exentrenador Juan José Peláez, solicitó un técnico con experiencia y que apueste por un fútbol moderno. “Tiene que ser un técnico experimentado, con mucho liderazgo, con muchas cicatrices. Debe ser un técnico que juegue al fútbol moderno: rápido, intenso, pero que a la vez sepa hacer el juego que a Nacional le gusta, que a la gente le atraiga. Un fútbol asociativo, no un fútbol de balones divididos”, analizó.

Victor Marulanda, uno de los presidentes más exitosos del club, mencionó la importancia de un “maestro” con reconocimiento y recorrido en torneos internacionales. Además, dijo que debe ser capaz de cohesionar a jugadores y directivos.

Publicidad

Publicidad

Así mismo, el goleador de los años 90 y 2000, León Darío Muñoz, se mostró en contra de la contratación de más técnicos extranjeros. Argumentó que en los últimos años han fracasado y se han olvidado de la historia y el estilo de juego del equipo.

La afición y los referentes históricos del equipo verdolaga esperan una decisión que devuelva la esencia futbolística perdida. Además, que permita al equipo pelear por títulos importantes, como lac estrella 19.