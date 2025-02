Atlético Nacional ha conseguido su segundo triunfo en esta Liga BetPlay Dimayor 2025-I. El equipo verdolaga se impuso en el Estadio Nemesio Camacho El Campín ante La Equidad y su entrenador, Javier Gandolfi ha dado un mensaje claro a su plantel de cara a lo que resta de campeonato.

Publicidad

Publicidad

Luego de un gran cierre de 2024 con 2 títulos bajo el brazo, Atlético Nacional tiene un buen arranque de año. Luego de golear a Once Caldas en la primera fecha y de igualar en la ida de la Superliga de Colombia ante Atlético Bucaramanga, el Verdolaga dio su primer golpe fuera de casa.

ver también Atlético Nacional confirmó larga lista de lesionados y preocupa a sus hinchas

Nacional viajó hasta Bogotá para enfrentar a La Equidad en El Campín y consiguió el triunfo por la mínima diferencia este domingo 2 de febrero. Andrés Salazar fue el autor del único gol del partido, que bastó para asegurar los puntos en condición de visitante.

Esto dijo Gandolfi tras el triunfo de Atlético Nacional

El entrenador, Javier Gandolfi compareció ante la prensa luego de la victoria y habló de la presencia de jugadores jóvenes en el plantel. El DT aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los grandes nombres del plantel de cara a los próximos desafíos.

Publicidad

Publicidad

“En primer lugar, entiendan de que hoy en el campo de juego teníamos jóvenes y un debutante. Por ahí, en tan poco tiempo, el funcionamiento es difícil conseguirlo. Fue un partido trabado e impreciso y es parte de esto, muchos venían sin tener continuidad, entonces son varios puntos” fueron las palabras de Gandolfi.

El entrenador advirtió que no se guiará por los nombres a la hora de planificar los partidos. “Feliz, contento, porque no me importan los apellidos que estén en la cancha, sino el compañerismo, el ser humano y que el que está que defienda el escudo, el que inicia o, como este caso, muchas veces la respuesta está en la banca“.

Publicidad

Publicidad

“Como cuerpo técnico cuando analizamos a un rival y después se ve reflejado, es un orgullo. Sabíamos que íbamos a enfrentar un rival que nos iba a esperar en bloque medio bajo y bajo. Con rivales así tienes que estar lúcido, tener paciencia. Cuando tenemos una seguidilla de partidos en poco tiempo no pensamos en descansar” concluyó.