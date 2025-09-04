Luego de golear en casa durante el primer partido de la serie, Atlético Nacional empató ante Deportes Quindío en el segundo encuentro, en condición de visitante. El director técnico, Javier Gandolfi, se refirió al resultado y habló de la Selección Colombia como factor determinante.

En un partido que dejó más dudas que certezas, Gandolfi atribuyó el empate 2-2 contra Deportes Quindío en la Copa BetPlay a la ausencia de jugadores clave convocados por la Tricolor para los partidos de Eliminatorias.

El estratega argentino no ocultó su preocupación por el rendimiento de su equipo, calificando el primer tiempo como uno de los peores que han disputado.

“En el primer tiempo me fui bastante preocupado por la forma, fue uno de los primeros que más nos costó, no creamos situaciones. En el segundo tiempo, el equipo reaccionóy terminamos empatando un partido que fue uno de los peores que jugamos”, dijo Gandolfi.

¿Gandolfi culpó a la Selección?

Además de la expulsión de Marlos Moreno, Gandolfi señaló directamente a la ausencia de cinco jugadores que están concentrados con la Selección Colombia como un factor determinante en el resultado.

“Seguimos pecando con el tema de las expulsiones. La falta de jugadores puede ser un factor, tenemos cinco en Selección, pero eso no nos va a detener”, concluyó el técnico argentino.

A pesar de las dificultades, el DT resaltó la actitud de sus dirigidos para remontar un marcador de 2-0 con un hombre menos.