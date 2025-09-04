Es tendencia:
Atlético Nacional

¿Gandolfi encontró en la Selección Colombia una excusa para el empate de Atlético Nacional?

El técnico de Atlético Nacional se refirió a empate ante Deportes Quindío en la Copa BetPlay y expuso las razones del resultado inesperado en la competencia local.

Por Michell Figueroa

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, aseguró que la convocatoria de la Selección Colombia fue determinante para el último resultado de su equipo en la Copa BetPlay.
Luego de golear en casa durante el primer partido de la serie, Atlético Nacional empató ante Deportes Quindío en el segundo encuentro, en condición de visitante. El director técnico, Javier Gandolfi, se refirió al resultado y habló de la Selección Colombia como factor determinante.

En un partido que dejó más dudas que certezas, Gandolfi atribuyó el empate 2-2 contra Deportes Quindío en la Copa BetPlay a la ausencia de jugadores clave convocados por la Tricolor para los partidos de Eliminatorias.

Dayro Moreno recibe espaldarazo de James Rodríguez en la Selección Colombia

El estratega argentino no ocultó su preocupación por el rendimiento de su equipo, calificando el primer tiempo como uno de los peores que han disputado.

“En el primer tiempo me fui bastante preocupado por la forma, fue uno de los primeros que más nos costó, no creamos situaciones. En el segundo tiempo, el equipo reaccionóy terminamos empatando un partido que fue uno de los peores que jugamos”, dijo Gandolfi. 

Atlético Nacional y Deportes Quindío durante partido de ida de la fecha II Fase octavos de final por la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 en el estadio Atanasio Girardot. (Foto: VizzorImage / Andrés Álvarez)

¿Gandolfi culpó a la Selección?

Además de la expulsión de Marlos Moreno, Gandolfi señaló directamente a la ausencia de cinco jugadores que están concentrados con la Selección Colombia como un factor determinante en el resultado.

“Seguimos pecando con el tema de las expulsiones. La falta de jugadores puede ser un factor, tenemos cinco en Selección, pero eso no nos va a detener”, concluyó el técnico argentino.

A pesar de las dificultades, el DT resaltó la actitud de sus dirigidos para remontar un marcador de 2-0 con un hombre menos.

michell figueroa
Michell Figueroa
