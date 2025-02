Marino Hinestroza aclaró la polémica con Edwin Cardona

El partido de este miércoles entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional dejó una de las grandes polémicas de la jornada, con el mal gesto de Marino Hinestroza tras el gol de penal de Edwin Cardona. El juvenil ha salido a aclarar la situación por medio de sus redes sociales.

Corrían solo 25 minutos del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional cuando Edwin Cardona marcó para el equipo visitante por la vía del penal. Mariano Hinestroza no celebró el gol de su compañero y tuvo un mal gesto que fue cuestionado en redes sociales.

Luego de esto, corrió el rumor de que el extremo se había molestado por no haber tenido la oportunidad de patear el penal. Esto ha generado opiniones divididas en la fanaticada y ha desatado muchas críticas contra la promesa de Nacional.

La explicación de Marino Hinestroza

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Marino Hinestroza salió a explicar la situación. El juvenil descartó la idea de haberse molestado por no haber sido designado para patear el penal. “No creen cizaña donde no la hay, no celebré porque no me dejaban ingresar al campo de juego. El 10 es el dueño del penal, lo es y siempre lo ha sido. Crack“.

