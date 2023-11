Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en el Fútbol Colombiano, sigue cosechando triunfos importantes y llegando a instancias definitivas en los últimos años. Ya son dos finales de Liga, una ganada y una perdida, una de Superliga ganada y otra de Copa. Pero más allá de los resultados, no hay una buena relación entre la hinchada y los directivos del club, lo que ha llevado a una protesta en la que se ha visto perjudicada la asistencia en los partidos de local.

La montaña rusa de emociones que vive la afición de Atlético Nacional los llevó a preguntarse si mantendrán la protesta para lo que viene, pues este mes tendrán la final de la Copa Colombia ante Millonarios y unos cuadrangulares de infarto en los que enfrentará al conjunto ‘embajador’, Independiente Medellín y América de Cali.

¿Seguirá la protesta de los hinchas de Atlético Nacional?

Para Atlético Nacional lo más importante son los títulos, es un equipo acostumbrado no solo a llegar a las finales, sino que también a ganarlas, por lo que este mes será fundamental para ellos, pues quieren sacarse la ‘espinita’ ante Millonarios y también levantar la estrella 18. Los hinchas en redes sociales hicieron el pedido de volver al estadio y apoyar a su equipo, pues saben que lo necesitan.

Aclaran que no es ‘perdonar’ a las directivas, sino posponer la protesta y regresar a las tribunas que siempre se han teñido de verde. “Creería yo, que la protesta que tenemos con las directivas se podría posponer, ya que hay una cita con la historia, ahora más que NUNCA no debemos de abandonar a @nacionaloficial , debemos reventar el Atanasio Girardot cada vez que juguemos de local o visitante. ¡DALE VERDE!”, escribieron en redes sociales y por supuesto los comentarios no se hicieron esperar.

¿Por qué es la protesta de la hinchada de Nacional?

Desde la final perdida contra Millonarios, la molestia de los hinchas de Nacional fue noticia en todo el país. Para nadie es un secreto que la afición ‘verdolaga’ es una de las más exigentes de todo el Fútbol Colombiano. Su costumbre de levantar títulos a nivel nacional e internacional hacen que todos los años exijan ganar algo, pero su molestia ha pasado más por decisiones que se han tomado desde arriba.

Los aficionados de Atlético Nacional critican que el vicepresidente del club, Benjamín Romero tenga pasado en Millonarios, lo catalogan como hincha del cuadro ‘embajador’. La costumbre ha sido que los dirigentes sientan el nombre de Nacional como propio, pero no lo ven reflejado en quienes están.

¿Cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2023?

Fecha 1:

Domingo 12 de noviembre

5:00 p. m. – Atlético Nacional vs. Millonarios

7:30 p. m. – América vs. Independiente Medellín.