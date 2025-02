El mercado de contrataciones del fútbol colombiano se sigue moviendo, no solamente con el fichaje de futbolistas, sino que también de entrenadores, tanto para las plantillas profesionales, como para las menores, categorías que son muy importantes en los diferentes clubes, ya que de ahí surgen los talentos que posteriormente pueden ser figuras y generar ganancias económicas.

Son varios los ídolos a lo largo de la historia de Atlético Nacional, uno de los más importantes es el defensor Alexis Henríquez, el jugador que más títulos consiguió con el club antioqueño, en donde el trofeo que más se destacó fue la Copa Libertadores del 2016, razón por la que el ya retirado futbolista es amado por la fanaticada.

Pero Henríquez no solamente es querido en el ‘verdolaga’, también lo es en Once Caldas, club con el que también ganó la Libertadores en el 2003, razón por la que es el único futbolista en ganar este trofeo con dos clubes colombianos, es por esto que el vínculo de Alexis con el ‘Blanco, Blanco’ se mantiene vigente y ahora se volvió laboral.

El periodista Mariano Olsen contó por medio de su cuenta de X, que Alexis regresa al Once Caldas, pero ahora como entrenador de la categoría sub 20, en lo que será la primera experiencia del ex central al mando de un equipo, en donde tendrá comunicación con el técnico Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, quien dirige la plantilla profesional.

Foto: X.

¿Y Lucas González?

Cabe recordar que Henríquez venía trabajando como el asistente técnico de Lucas González, entrenador que se encuentra sin equipo, por lo que ahora la pareja se separa, por lo menos así sería, ya que la intención de Alexis sería la de empezar su camino, ahora desde la categoría sub 20, aunque su deseo es llegar a la profesional.

Publicidad