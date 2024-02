Una nueva polémica en el fútbol colombiano con la Dimayor de por medio, todo pasa por la programación de un partido de la octava fecha de la Liga Colombiana I-2024. El juego en mención es Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba, que estaba programado para esta misma semana, pero tuvo modificación por el viaje del equipo verde a Asunción y su debut en la Copa Libertadores 2024. El club cordobés ha expresado su malestar en un comunicado de prensa y básicamente se niega a cambiar la fecha estipulada.

Es que tal parece que dicha reprogramación no fue notificada o el cambio de última hora tomó por sorpresa a Jaguares de Córdoba, según el comunicado de prensa del club ‘Felino’. Dicho compromiso tenía que disputarse el próximo jueves 22 de febrero a las 8:20 pm, hora colombiana. Pero, por el viaje de Atlético Nacional a Asunción para el juego de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, se reprogramó para el próximo 27 de marzo a las 6:10 pm.

En la carta, firmada por el presidente de Jaguares, Nelson Soto, le dice a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, que “cumpla su palabra” al haber indicado en la última asamblea que no había forma de aplazar partidos para más adelante. La entidad que regula el fútbol colombiano, a medida que avanzan las fechas, ha sido clara en la reprogramación, pero por compromisos con Conmebol, se ha visto forzada a mover los horarios.

¿Cómo se podrá solucionar? Habrá que mirar si ambos clubes pueden llegar a un acuerdo, pues podría ser otro gran escándalo en el FPC. En la carta, Nelson Soto cita directamente a Fernando Jaramillo y la especie de compromiso que había de por medio con los 36 clubes.

Jaguares se niega a la reprogramación del partido vs. Nacional

“Atento saludo Fernando Jaramillo. Como lo manifesté en el mismo momento vía WhatsApp, por ser día no laboral en que usted y su director deportivo anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos, a solo 4 días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional vs. Jaguares, ¡oh sorpresa! Este es aplazado. Le recuerdo lo autorizado en la asamblea “no se aplazarán partidos” dicho por usted y el señor Pérez (Ricardo); claro está que se dejó la excepción que, si los dos protagonistas se ponen de acuerdo, se podrá aplazar el partido que para este caso no ocurrió”, se lee en el comunicado de prensa de Jaguares.

“Ya lo conoce toda la asamblea que usted (Jaramillo) se convirtió en especialista en no cumplir los estatutos, así como tampoco acatar lo autorizado por la asamblea, es así como apoya a los que lo apoyan y atropella a los que no estamos de acuerdo con sus decisiones al servicio de nuestro gremio, lo que hace hoy con Jaguares también lo hará con los demás equipos que luchamos por sostenernos en la Liga”, son las fuertes palabras de Nelson Soto.

“Por las anteriores explicaciones, Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continúe con la programación ya aprobada, siendo claro que usted y su Director Deportivo, inconsultamente, no tienen facultad de cambiar la programación”, concluyó Nelson Soto.

De esta manera, Atlético Nacional se vería forzado a jugar el próximo miércoles por Copa Libertadores en Asunción y el jueves por Liga en Medellín. En menos de 24 horas enfrentaría dos importantes partidos, teniendo en cuenta la postura de Jaguares de no aplazar el evento por el “compromiso” que habría de no reprogramar y además que no habría sido consultado previamente. Novelón.

