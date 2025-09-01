El director técnico de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, se refirió públicamente a las versiones que circulan sobre un supuesto quiebre en el vestuario del equipo. En particular, abordó la situación con el mediocampista Edwin Cardona, cuyo rendimiento ha sido objeto de debate entre la afición.

Luego de la eliminación de Copa Libertadores, la situación interna del equipo ha generado preocupación entre la hinchada del cuadro verdolaga.

Luego de su reciente victoria, Gandolfi aclaró que no existe ninguna molestia con el futbolista y que la prioridad es que recupere su mejor nivel. El entrenador se mostró comprensivo con la situación del jugador y optimista sobre su futuro en el club.

Edwin Cardona no atraviesa un buen momento desde que Atlético Nacional fue eliminado de la Copa Libertadores. (Foto: Vizzor)

Gandolfi habló de Edwin Cardona

“Yo no estuve molesto con nadie; la idea es que regrese a ser el Edwin (Cardona) que conocimos en un pasado no muy lejano, lastimosamente hoy le toca vivir una situación compleja, difícil”, dijo Gandolfi.

“Cuando fuimos afrontando partido a partido se fueron notando los cambios,el ‘sanar’ en esta institución lo que te da es ganar. Internamente, vamos por ese objetivo de ganar los dos torneos. Estoy seguro de que con la calidad que tiene regresará a cambiar esos silbidos por aplausos”, añadió el técnico de Nacional.

Las declaraciones de Gandolfi buscan calmar el ambiente y desmentir las especulaciones sobre un conflicto interno que podría estar afectando los resultados del equipo.

El técnico enfatizó que el objetivo primordial del grupo es alzarse con los títulos de los dos torneos que disputan esta temporada. Con estas afirmaciones, el entrenador reafirma su confianza en el grupo y en la capacidad de sus jugadores para superar los retos actuales.