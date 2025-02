Javier Gandolfi reveló la ventaja que los árbitros le prohibieron a Atlético Nacional

Y una vez, Atlético Nacional volvió a perder… Luego de 66 días sin caer, el equipo ‘Verdolaga’ sufrió una derrota inesperada contra Alianza FC en la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2025, y el entrenador Javier Gandolfi no dudó en hacer pública la ventaja que los árbitros le prohibieron a su equipo.

¡A los hechos! Nacional saltó a la cancha del estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau y, a pesar de las malas condiciones del terreno de juego, se puso arriba en el marcador con un gol de Alfredo Morelos a los quince minutos del primer tiempo.

Todo parecía indicar que sería una nueva victoria cómoda de Atlético Nacional en el fútbol colombiano, pero empezó a pasar lo inesperado. Primero, llegó una acción desafortunada en un insólito autogol del arquero Harlen Castillo y las malas noticias apenas estaban empezando.

Llegaron dos goles más de Alianza FC para remontar el marcador y Kevin Viveros descontó para que la derrota de Nacional fuera por 3-2. Llegó la hora de escuchar a Javier Gandolfi en conferencia de prensa y el entrenador argentino sorprendió con una revelación sobre los árbitros.

La ventaja que los árbitros le prohibieron a Nacional, según Gandolfi

Nolberto Ararat fue el árbitro de Alianza FC vs. Nacional. (Foto: Vizzor Image)

“Con el cuarto (árbitro) siempre tengo charlas y quedan ahí con mucho respeto, y tratar de ir conociendo también un poco el fútbol colombiano y las reglas que tienen. Entonces, por ahí pasan situaciones y me gustan tener en claro. Un ejemplo es que la pelota no se la podemos alcanzar al jugador no se si para agilizar o tener más minutos de juego. Entonces, me voy enterando de situaciones, es respetable. Por ahí no para los dos equipos como vieron cuando sale para el local la pelota va rápido y cuando la tiene que recibir el visitante no es rápido y por ahí desaparece. Situaciones que me gusta ir conociendo”, reveló el DT de Nacional en conferencia de prensa.

Así reaccionó el entrenador de Nacional cuando le dijeron que su equipo empeoró

Luego de la derrota 3-2 contra Alianza FC en la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2025, a Javier Gandolfi le dijeron en conferencia de prensa que el nivel de Atlético Nacional retrocedió, y reaccionó con un contundente mensaje. “No lo comparto, creo que fuimos superiores en varios puntos. No lo comparto, creo que el equipo mostró una cara muy parecida a lo que fue con Santa Fe, obviamente no de la misma magnitud (…) No es excusa, pero cuando tienes un campo como el de hoy (23 de febrero) seguramente va a ser un poco más difícil ver un juego bonito, así y todo, el equipo lo intentó y eso me deja tranquilo”, concluyó el DT ‘Verdolaga’.

