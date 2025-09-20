Javier Gandolfi salió de Atlético Nacional luego de cometer un grave error. El entrenador argentino vulnero las reglas de la Liga BetPlay al alinear a cuatro extranjeros en el partido ante Atlético Bucaramanga, que se jugó el 13 de septiembre.

Luego de la grave falta, el argentino abandonó el equipo. Pese a que la falla fue el detonante, lo cierto es que al parecer la continuidad del DT estaba en la cuerda floja por los resultados irregulares.

Luego de su salida de Atlético Nacional, Javier Gandolfi no se había pronunciado. Recientemente emitió un comunicado en el que se refirió al tema.

“No son solo el trabajo y los métodos”

En el comunicado, Gandolfi aseguró que dio lo mejor y, junto a su cuerpo técnico, estuvo a la altura de lo que se requería en Atlético Nacional.

“Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones”, dijo.

Así mismo, añadió que en el fútbol hay circunstancias difíciles de explicar que no están ligadas solo al trabajo y los métodos. “Estoy seguro que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo”, apuntó.

Para finalizar, el director técnico argentino aseguró que las decisiones como la de su salida deben respetarse. Gandolfi le deseó lo mejor al cuadro Verdolaga.

“Me llevo atesorado el cariño recibido, hoy toca despedirse y continuar adelante, son decisiones que deben aceptarse y consensuarse siempre respetando y poniendo por delante a la Institución. No tengo dudas que Atlético Nacional seguirá cosechando éxitos y engrandeciendo su enorme historia”.

