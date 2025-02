Javier Gandolfi se quejó de la Dimayor tras la sanción que recibió Atlético Nacional

Sino es el mejor partido de lo que va de la Liga Colombiana I-2025, pega en el palo. Atlético Nacional empató contra Independiente Santa Fe por la cuarta fecha en un encuentro que tuvo cuatro goles, dos penales y una queja pública por parte del entrenador Javier Gandolfi. ¡Todo esto antes de la sanción que la Dimayor le puso al equipo ‘Verdolaga’!

A los hechos… La lluvia que cayó en el estadio El Campín fue el aliado perfecto para hacer un partido de ida y vuelta que a los 25 minutos ya iba 1-1 con goles de Hugo Rodallega y Edwin Cardona. Ambos fueron de penal. Luego, llegaron otras dos anotaciones.

Kevin Viveros para Atlético Nacional y Omar Fernández en Santa Fe llevaron a que el partido terminara 2-2 al final del primer tiempo. Ambos equipos tuvieron oportunidades de ganar el encuentro, pero tan bueno fue el nivel de emoción y tensión de lado y lado que Javier Gandolfi, aunque muchos no lo crean, quedó contento con el empate.

“Creo que el equipo mostró una cara que por ahí se venía pidiendo desde el periodismo y parte de la gente que quiere ver un equipo con este volumen de juego, con esta intensidad, con esta fluidez del juego. La verdad es que el resultado me deja con ese sabor amargo, pero hay veces que estos resultados me dejan mucho más contento que una victoria porque hoy el equipo creo que fue superior al rival en muchísimos puntos y por eso que me deja tranquilo el empate”, dijo el DT Nacional y la queja pública estaba a punto de llegar.

La queja pública de Javier Gandolfi tras la sanción a Atlético Nacional

Javier Gandolfi en Santa Fe vs. Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Luego de conocerse que Atlético Nacional recibió una sanción de $1.423.500 pesos porque cinco jugadores fueros amonestados en la final de vuelta de la Superliga contra Atlético Bucaramanga, Gandolfi se quejó de la Dimayor por el calendario que le está tocando. “Nos está llevando el día a día y así quiero que siga, tenemos gente de experiencia y que ganó mucho. Por ahí siete partidos en menos de veinte y pico de días es mucho, es mucho. No llegamos y estamos entrenando, mañana (13 de febrero) llegamos a las 10:00 de la mañana y nos vamos derecho al entrenamiento. Entonces, venimos con esa seguidilla”, dijo en conferencia de prensa el DT argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional en la Liga Colombiana?

Después de llegar a diez puntos en cuatro fechas tras tres victorias y un empate, Nacional buscará seguir en la parte de arriba de la tabla de posiciones cuando enfrente a Deportes Tolima el domingo 16 de febrero a las 7:20 P.M. por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2025.

