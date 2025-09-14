Es tendencia:
Atlético Nacional

Javier Gandolfi vulneró las reglas del fútbol colombiano y Atlético Nacional será demandado

El director técnico de Atlético Nacional aceptó que cometió un grave error. Durante la rueda de prensa posterior al partido el entrenador reconoció que hizo una mala movida que ahora le costará una demanda al equipo.

Por Michell Figueroa

© (Vizzor/captura de pantalla)Javier Gandolfi cometió un grave error durante el partido de Nacional ante Atlético Bucaramanga.

Una nueva polémica surgió en el fútbol profesional colombiano luego del error que cometió Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, en el partido ante Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay.

El entrenador del cuadro Leopardo, Leonel Álvarez, confirmó que el club interpondrá una demanda formal contra el Verdolaga.

El penal que Aldair Quintana le tapó a Alfredo Morelos de Atlético Nacional

Aunque en el partido Atlético Nacional cayó 1-0, con la acción que interpondrá Bucaramanga, en escritorio el resultado podría quedar 3-0. La razón, es que Javier Gandolfi alineó de manera indebida, situación que puede ser sancionada por el reglamento de la Liga BetPlay.

MEDELLÍN – COLOMBIA,13-09-2025: Javier Gandolfi,director técnico de Atlético Nacional y Leonel Alvarez del Bucaramanga durante partido fecha 11 entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. / Javier Gandolfi, coach of Atletico Nacional and Leonel Alvarez del Bucaramanga during a match date 11 between Atletico Nacional and Atletico Bucaramanga for the BetPlay DIMAYOR II 2024 League at the Atanasio Girardot Stadium in Medellin city. / Photo: VizzorImage /Daniel Gallo / Contribuidor

Cuál fue la falta de Atlético Nacional

Durante el partido que se jugó el sábado 13 de septiembre, Javier Gandolfi alineó a cuatro extranjeros, decisión que viola las normas del fútbol profesional colombiano.

La situación se dio cuando el ecuatoriano Billy Arce ingresó en los últimos minutos del partido. Para ese momento el cuerpo técnico de Nacional no se percató de que en la cancha ya había otros tres extranjeros: Camilo Cándido, Juan Bauza y Facundo Batista.

Aunque la situación duró minutos, constituye una falta grave al reglamento. Durante la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico de Atlético Nacional aceptó su error.

“La respuesta es muy corta. Cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas. Y luego lo hablaré, obviamente, con el cuerpo técnico que no puede pasar. No hay mucho para agregar”, fueron sus palabras.

Por su parte, Leonel Álvarez aseguró que con la demanda busca cambiar el resultado del encuentro para favorecer a su equipo.

“Creo que Nacional jugó 2 minutos con 4 extranjeros. Nosotros vamos a límite del reglamento, es un tema pendiente, si podemos ganar 2 goles más, vamos por eso”, afirmó el director técnico de los Leopardos.

Michell Figueroa
