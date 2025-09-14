Una nueva polémica surgió en el fútbol profesional colombiano luego del error que cometió Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, en el partido ante Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay.

El entrenador del cuadro Leopardo, Leonel Álvarez, confirmó que el club interpondrá una demanda formal contra el Verdolaga.

Aunque en el partido Atlético Nacional cayó 1-0, con la acción que interpondrá Bucaramanga, en escritorio el resultado podría quedar 3-0. La razón, es que Javier Gandolfi alineó de manera indebida, situación que puede ser sancionada por el reglamento de la Liga BetPlay.

Cuál fue la falta de Atlético Nacional

Durante el partido que se jugó el sábado 13 de septiembre, Javier Gandolfi alineó a cuatro extranjeros, decisión que viola las normas del fútbol profesional colombiano.

La situación se dio cuando el ecuatoriano Billy Arce ingresó en los últimos minutos del partido. Para ese momento el cuerpo técnico de Nacional no se percató de que en la cancha ya había otros tres extranjeros: Camilo Cándido, Juan Bauza y Facundo Batista.

Aunque la situación duró minutos, constituye una falta grave al reglamento. Durante la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico de Atlético Nacional aceptó su error.

“La respuesta es muy corta. Cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas. Y luego lo hablaré, obviamente, con el cuerpo técnico que no puede pasar. No hay mucho para agregar”, fueron sus palabras.

Por su parte, Leonel Álvarez aseguró que con la demanda busca cambiar el resultado del encuentro para favorecer a su equipo.