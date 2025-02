Jorge Bermúdez: “Dejen de creer y decir que todo lo de Nacional es regalado”

🗣️ "En el penal de Marino Hinestroza el arquero lo embiste, dejen de creer y decir que todo lo de Nacional es regalado" ⚽ @stevenarce y @jorgebermudezh en #LaMilonga de AS Colombia 📹 Capítulo completo: colombia.as.com/videos/atletic…

“Pareciera que se comenta con camiseta, escriben con la camiseta, son anti- Nacional, son hinchas de Millonarios o de América y no quieren que Nacional gane. Son cosas evidentes. Lo polémico, lo discutimos”, agregó Jorge Bermúdez en el espacio llamado ‘La Milonga’.

“En el penalti de Marino Hinestroza (contra Santa Fe), el arquero lo embiste. Dejen de creer y decir que todo lo de Nacional es regalado”, dijo Jorge Bermúdez en AS Colombia.

Precisamente, sobre este tema se expresó Jorge Bermúdez. ‘El Patrón’, en diálogo con Steven Arce en AS Colombia, volvió a mandar un mensaje y defendió a Nacional. El periodista dijo que ya es hora de que dejen de decir que todo lo del ‘Verdolaga’, “es regalado”, en medio del debate sobre el penalti a Marino Hinestroza en el partido ante Santa Fe.

Además, en la era de torneos cortos, que definitivamente colocó a Atlético Nacional como el equipo más ganador de Colombia, se cree que el club tuvo extrañas circunstancias con el arbitraje que lo lanzaron título tras título. Estas teorías tomaron mucha fuerza tras la seguidilla de trofeos en 53 días, pues ganó la Copa, la Liga y la Superliga en menos de dos meses, siendo alimento para que sus rivales no paren de comentar.

El periodista Jorge Bermúdez no pudo más y no se guardó nada sobre Atlético Nacional, club que domina el fútbol colombiano en este momento, es líder en la Liga I-2025 y pelea por la estrella 19 con Copa Libertadores de por medio y un histórico triplete de títulos en el fútbol colombiano.

