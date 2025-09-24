Juan Carlos Osorio respondió si será el reemplazo de Javier Gandolfi en Atlético Nacional 

Uno de los mayores misterios en el fútbol colombiano pasó a ser el nombre del próximo entrenador de Atlético Nacional luego de la salida de Javier Gandolfi. Juan Carlos Osorio es uno de los nombres que más sonó y llegó el momento de saber por voz del propio DT si será el reemplazo del técnico de argentino.

El 16 de septiembre de 2025, Nacional informó que por mutuo acuerdo con Gandolfi decidieron no continuar con un contrato que habían firmado por dos años. En ese mismo comunicado, el equipo ‘Verdolaga’ publicó que Diego Arias sería el técnico encargado mientras buscaban el nuevo DT.

¿Juan Carlos Osorio es el apuntado? El entrenador colombiano, quien supo ganar seis títulos con Atlético Nacional, habló con el programa radial el ‘VBar’, de Caracol Radio’, y dejó muy claro si será el reemplazo de Javier Gandolfi en la Liga Colombiana II-2025.

La respuesta de Osorio a la posibilidad de reemplazar a Gandolfi en Nacional

Osorio respondió si reemplazará a Gandolfi en Nacional. (Foto: Getty Images)

El periodista Diego Rueda le preguntó a Osorio si le habían ofrecido a Nacional y el DT respondió que “Atlético Nacional, al igual que otros dos o tres clubes, son proyectos que deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol, y no soy la excepción“. Luego, Sebastián Vargas le preguntó si su decisión actual es asumir una selección y no un club, y Juan Carlos Osorio dejó claro que no será el reemplazo de Gandolfi: “Sí, está claro que a mí me gustan los procesos. ¿No? Porque en un proceso hay una metodología, que en el caso nuestro es la metodología atlética”.

Juan Carlos Osorio habló sobre dirigir la Selección Colombia

Ante la pregunta de si la puerta de la selección colombiana no la tiene abierta con los actuales dirigentes, Osorio fue contundente y señaló que “creo que con los que están hoy en día no está abierta, pero que mantenga ese sueño (objetivo), es un sueño, pero con un proceso. Creo que cumplo con los dos y lo mantendré vivo y aspirare siempre a representar muy dignamente a mi país“.

