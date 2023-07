Atlético Nacional es uno de los equipos más grandes del país, por lo tanto, siempre dará de qué hablar. En los últimos meses, ha estado en el ojo del huracán por temas dirigenciales e institucionales. Además, de la desconexión que hubo con la hinchada y los problemas que derivaron en diferentes sanciones.

Luego del título ante el Deportes Tolima en el que consiguieron la estrella 17, empezaron a salir jugadores que fueron fundamentales en la obtención del campeonato. Uno de los líderes y referentes del 2022, habló con el VBar de Caracol Radio y contó las razones de por qué tuvo que abandonar el equipo.

Emanuel Olivera dijo que los principales responsables de su salida fueron los directivos, los cuales no quisieron contar con sus servicios: “fue por temas de la directiva, a mí me llevó Sebastián Lópera, confiaron en mí, pero desde que hubo nueva directiva, no quisieron que me quedara, tuve que irme a Argentina y me dijeron que no seguiría, no se renovó el contrato”.

Explicó que por todos los medios quiso quedarse, pero que definitivamente no iban a contar con él: “nosotros hicimos una contrapropuesta, dije que me quedaba por el mismo salario, pero me dijeron que no iba a seguir, quedé agradecido con la gente que me apoyó y me quiso”.