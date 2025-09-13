Es tendencia:
Jugador de Atlético Nacional recibió un importante reconocimiento internacional

El jugador del cuadro paisa fue incluido en un importante ranking internacional en el que ocupa el tercer lugar y comparte con jugadores de alto nivel como Nicolás Otamendi.

Un jugador de Atlético Nacional está en importante ranking internacional.
Pese a que Atlético Nacional no está en su mejor momento, sus jugadores brillan a nivel mundial. Recientemente se conoció que uno de los integrantes del equipo paisa recibió un importante reconocimiento internacional.

El defensa del cuadro paisa está entre los mejores del mundo, bajo un parámetro específico, según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) Football.

Se trata de William Tesillo. El Observatorio de Fútbol CIES lo destacó como uno de los zagueros con más minutos de juego en partidos oficiales durante el último año.

Con 5.864 minutos de juego con el Atlético Nacional, Tesillo se ubica en el tercer lugar del ranking global.

El jugador de Atlético Nacional comparte ranking con reconocidos jugadores a nivel mundial

El jugador de 35 años solo es superado por el argentino Nicolás Otamendi, del Benfica, y el paraguayo Junior Alonso, de Atlético Mineiro, que ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. El estudio del CIES tuvo en cuenta el desempeño de los jugadores tanto en sus clubes como en sus selecciones nacionales.

Según el informe, Tesillo no solo se encuentra en el podio, sino que también supera a importantes defensores de talla mundial como Virgil van Dijk, Willian Pacho y Achraf Hakimi.

La destacada presencia del colombiano en esta lista reafirma su excelente estado de forma y su papel fundamental en el esquema de Atlético Nacional.

