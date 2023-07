Sin duda alguna, el año 2023 sigue siendo uno muy complicado para Atlético Nacional a nivel institucional. A pesar de la clasificación en Copa Libertadores, siguen las disputas de los hinchas con la dirigencia del equipo y a todo eso hay que sumarle la final que perdieron con Millonarios en la Liga colombiana. Ahora, revelaron varios detalles del tenso ambiente que se vive en el vestuario del club.

Tres semanas después de aquella final perdida en Bogotá, el primer jugador que salió a hablar con la prensa fue el defensor, Juan Felipe Aguirre. Con toda la autocrítica posible, dejó ver que la interna del club atraviesa por un momento complicado y reconoció problemas con algunos jugadores de Nacional, sin dar nombres propios.

“Muchas veces, durante el torneo, pasaba eso y no teníamos esa humildad. Nos llenábamos de egocentrismo, soberbia y no aceptábamos una crítica o una corrección. Y el fútbol es de 11 que están en la cancha, más los que están afuera, más los que no convocan”.

Juan Felipe Aguirre habló del complicado ambiente en la interna de Atlético Nacional