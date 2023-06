Atlético Nacional no tuvo una buena presentación en el juego de ida de la final de la Liga Colombiana ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, es por esto que los hinchas no terminaron muy contentos por la presentación, pero desde el cuadro antioqueño vieron con buenos ojos que a pesar de no jugar bien, no se fueron derrotados para la vuelta.

Uno de los futbolistas que tuvo una aceptable presentación fue el portero Harlem Castillo, quien ha respondido de muy buena manera en cada uno de los partidos que ha disputado con la camiseta del ‘verdolaga’, es por esto que ante el regreso de Kevin Mier de los juegos amistosos con la Selección Colombia, la duda era de quién atajaría en la final en Bogotá.

Pues el técnico Paulo Autuori no quiso darle muchas vueltas al tema y en rueda de prensa, confirmó que Mier será el titular para el compromiso definitivo en la capital de la república: “Ahí estamos tranquilos. Los dos generan garantía. Es un lujo tener a alguno u otro y el que va a jugar es Kevin. Entonces es una situación donde Nacional está bien”.

De esta manera, ‘Chipi, Chipi’ irá al banco de suplentes, en el duelo que se disputará el próximo sábado 24 de junior en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, en donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol colombiano.