La acusación pública de Alexis García a Nacional tras la derrota de La Equidad: “Nos dejamos provocar”

El partido terminó picante, muy picante… Atlético Nacional visitó a La Equidad en el estadio El Campín, visitar es un decir porque hubo más de 30.000 hinchas ‘Verdolagas’, y luego de la victoria fue protagonista de una acusación pública que les hizo el entrenador Alexis García.

Publicidad

Publicidad

Nacional sufrió la expulsión del arquero Luis Marquinez porque cortó una oportunidad manifiesta de gol del jugador Santiago Gómez y el trámite del partido se empezó a inclinar a favor de La Equidad. Incluso, Beckham Castro tuvo un mano a mano que Harlen Castillo impidió que fuera gol, pero…

“Era un partido que ya estaba listo, caliente para definirlo. No lo hicimos y cuando uno sale a ganarle a un equipo como estos, en una distracción nos hacen un gol increíble y se pierde para mí un partido de manera increíble. No sé llamar a las cosas suerte o no, pero lo de hoy (2 de febrero) me parece una cosa tenaz. Perder este partido es de las peores cosas que nos han podido pasar”, empezó diciendo Alexis García.

Luego de afirmar que la derrota contra Atlético Nacional fue demasiado castigo para ellos, el DT de La Equidad siguió diciendo que “esto es un juego y los juegos se van a veces para donde les da la gana (…) Veía al equipo para ganar, creo que el rival ya estaba un poco frustrado porque la pelota era nuestra, pero hay que meterla porque ellos en una sola llegada la metieron”.

Publicidad

Publicidad

Alexis García se despachó contra Atlético Nacional después de la derrota

Alexis García, entrenador de La Equidad. (Foto: Vizzor Image)

La conferencia de prensa de Alexis García siguió subiendo de tono y tras la derrota 0-1 de La Equidad le hizo una acusación a Nacional. “Si bien no tenemos la experiencia, este es un equipo muy joven este año con muchas condiciones, pero falta de experiencia como para dejarnos calentar un partido que teníamos que empatarlo y en el que estábamos mandando. Nos dejamos provocar de una manera tonta y terminamos cediendo el juego cuando ellos lo estaban sufriendo a montones. Se la volvimos fácil dejándonos provocar en un problema de esos“, señaló García.

ver también La confesión del capitán de Nacional sobre el árbitro que les expulsó tres jugadores contra Equidad

¿A qué provocación de Nacional se refería el DT de La Equidad?

El partido por la segunda fecha de la Liga Colombiana I-2025 se cerró con cuatro jugadores expulsados en menos de cinco minutos. Marino Hinestroza recibió el balón y a Brayan Montaño se le salió la cadena después de hacerle una falta. ¡Le pegó un pelotazo! El jugador fue expulsado y de ahí se formó un tumulto de jugadores que terminó con tres jugadores más viendo la tarjeta roja por conducta violenta: Deyson Copete (La Equidad) y Dairon Asprilla y Kilian Toscano de Nacional. ¿Esto fue provocación para Alexis García? Mmm…

Publicidad

Publicidad