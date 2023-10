Víctor Hugo Aristizábal es uno de los jugadores históricos del Fútbol Colombiano, uno de los más goleadores y más querido por los hinchas de Atlético Nacional. El que es ídolo para muchos no se cansó de marcar goles en el balompié nacional e internacional, incluso con la Selección Colombia también brilló.

El delantero, que hoy es panelista en diferentes programas deportivos, contó una anécdota en una reunión con amigos en la que también aparece el ‘Tino’ Asprilla, el ‘Guigo’ Mafla, entre otros, y recordó cómo un árbitro, durante un partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, le prometió y le regaló un penal.

La anécdota en la que Aristizábal acepta que un árbitro le prometió un penal

Aristizábal, en medio de risas, le contó a sus amigos cómo en un partido ante el ‘azucarero’ el árbitro se había equivocado en una falta sancionada en contra de ellos, él le reclamó y posteriormente le prometió que le iba a sancionar un penal, por lo que debía lanzarse dentro del área.

“Cali, Nacional, año 96, Guigo Mafla de tres tiros libres, marcaba dos. No voy a mencionar al árbitro, pero nos pitó una falta en la media luna, ahí le dije, ‘descarado, eso no fue falta, si nos hacen gol de aquí no salís’, dicho y hecho, fue gol, el árbitro me respondió, ‘no no no, Aristi, tírate en el área que yo te lo pito, después me pegaron un codazo y el juez no dudó en decir, ‘penal, penal’, pasó por el lado mío y me dijo, ‘viste que te lo iba a pitar’”, contó Aristizábal.

Los goles y récord de Víctor Aristizábal

Víctor Aristizábal y el gol siempre fueron de la mano, al igual que los triunfos y los títulos. Con Atlético Nacional registró 208 goles en 279 partidos, siendo este uno de los jugadores más importantes en la historia del club, por algo es uno de los ídolos de la institución.

En el fútbol internacional brilló en Brasil, siendo uno de los colombianos que mejor le fue en dicho país. Jugó en cinco equipos diferentes, Sao Paulo, Santos, Vitória, Cruzeiro y Coritiba, ganó seis títulos, un Brasileriao, una Copa de Brasil y cuatro torneos estaduales. Allá marcó 110 goles, en 2003 fue el máximo goleador del campeonato y se convirtió en el más valioso de la Liga de Brasil.

En España no pudo demostrar su talento, jugó siete partidos con el Valencia y no anotó goles, le tocó regresar al Fútbol Colombiano donde se mantiene como el jugador colombiano con más goles en la historia del fútbol, incluso por encima de Radamel Falcao García, quien es el goleador histórico de la Selección Colombia.

