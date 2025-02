La camiseta de Nacional tras la Superliga 2025 que desata la ira de Millonarios y América

La serie se presentó en la capital de Santander empatada 1-1 y así se mantuvo hasta el final del juego en Bucaramanga. La emoción de la hinchada local no se hizo esperar y se mandó una apoteósica bienvenida para el ‘Leopardo’, que luchó hasta el último minuto, pero no le alcanzó para superar al máximo ganador de la historia del fútbol colombiano y cayó en los penaltis.

