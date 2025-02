La confesión del capitán de Nacional sobre el árbitro que les expulsó tres jugadores contra Equidad

Solo pasó un partido de la Liga Colombiana I-2025 y Atlético Nacional volvió a verse perjudicado por varias decisiones arbitrales. En esta ocasión, al equipo ‘Verdolaga’ le expulsaron tres jugadores y Sebastián Guzmán, capitán contra La Equidad, no dudó en hacer una confesión sobre el árbitro José Ortiz.

Nacional llegó al partido contra La Equidad con varias bajas por lesión. David Ospina, William Tesillo, Joan Castro, Kevin Viveros, Matheus Uribe y Andrés Sarmiento, no estaban disponibles por estar en el departamento médico, mientras que Edwin Cardona no viajó a Bogotá por decisión técnica.

Con este contexto, la cinta de capitán fue para un Sebastián Guzmán que no solo tuvo un partido destacado con 6.9 puntos de calificación, según la APP ‘BeSoccer’, también ejerció el papel de líder en la cancha a la hora de ir a pedirle explicaciones al árbitro José Ortiz ante las expulsiones que sufrió Atlético Nacional en la segunda fecha de la Liga Colombiana I-2025.

Primero fue expulsado el arquero Luis Marquinez al cortar una oportunidad manifiesta de gol al jugador Santiago Gómez. Aquí no hubo discusión, pero la polémica llegó cuando Dairon Asprilla y Kilian Toscano (estaba en el banco de suplentes) fueron expulsados por conductas violentas en la pelea que se formó contra varios jugadores de La Equidad tras el pelotazo que le pegó Brayan Montaño a Marino Hinestroza cuando el extremo estaba en el piso.

Guzmán lo contó todo sobre el árbitro que les expulsó 3 jugadores

Sebastián Guzmán y José Ortiz. (Foto: Vizzor Image)

“Son cosas de fútbol, no he visto bien la verdad las jugadas. Es interpretación del árbitro, él es el que manda, él es el encargado de llevar las riendas del juego, ya revisaremos qué fue lo que aconteció. Veo por ahí dos (tarjetas) rojas, como capitán voy y le hablo y lo notaba un poco como confuso. No me dada las explicaciones, pero bueno… Él sabrá y ya pasar la página y pensar lo que se viene”, dijo Sebastián Guzmán en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Luego de la victoria 0-1 contra La Equidad por la segunda fecha de la Liga Colombiana I-2025, Nacional tendrá la primera oportunidad de ganar un título en 2025 porque juega la final de vuelta de la Superliga contra Atlético Bucaramanga en condición de visitante el próximo jueves 6 de febrero a las 7:30 P.M. La serie va igualada 1-1.

