“Teniendo en cuenta la situación de competencia actual del Grupo A de los Cuadrangulares, solicitamos a la Comisión Arbitral que los árbitros que sean designados para dirigir los encuentros entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Deportivo Pasto vs. Millonarios FC, que van a ser diputados en la última fecha de los Cuadrangulares, sean seleccionados con base en criterios rigurosos de idoneidad profesional, imparcialidad y experiencia”, agregó el equipo verde.

Atlético Nacional espera que su voz de protesta sea escuchada y asimismo, sean consideradas sus peticiones, pues le pide a la Comisión Arbitral más “rigurosidad” al momento de elegir los árbitros contra Santa Fe y Deportivo Pasto vs. Millonarios, con el fin de evitar los escándalos.

Mientras Atlético Nacional adelanta la logística y el viaje a Medellín, también publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales que básicamente va contra el arbitraje y las decisiones que recientemente se tomaron y que tuvieron interferencia en el marcador final. No se quedó callado y exige garantías a la Comisión Arbitral.

