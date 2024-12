La fuerte sanción de Dimayor contra dos referentes de Nacional antes de las finales de Copa y Liga

La sanción más delicada va contra Jorman Campuzano, el volante central que insinuó que había amaños en el fútbol colombiano y criticó muy fuerte a la Dimayor en la red social Instagram. El ex Boca Juniors se va de baja cuatro fechas y tendrá que pagar casi 20 millones de pesos en multas.

El entrenador mexicano Efraín Juárez calla a sus críticos con trabajo. Le dio vuelta a la situación, inyectó su idea de juego y alejó los rumores y críticas tras las sanciones y los escándalos de los que fue víctima. Es magnífico el manejo de grupo que tiene y cómo puede potenciar a los jugadores con los que cuenta. Eso sí, en medio de los preparativos, se encuentra con una delicada sanción contra dos de sus referentes en el once titular.

