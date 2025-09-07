Atlético Nacional disputó un emotivo clásico contra el Deportivo Independiente Medellín por la jornada 10 de la Liga Colombiana, en lo que fue uno de los mejores partidos de lo que del campeonato, esto porque ambos equipo se fueron con todo en búsqueda de la victoria y le regalaron a los aficionados un gran espectáculo.

Para este compromiso, el entrenador Javier Gandolfi decidió mandar a Edwin Cardona al banco de suplentes, futbolista que perdió su puesto de titular en medio de las dificultades por su flojo rendimiento en los últimos encuentros, además de la molestia de muchos hinchas, no solamente por lo futbolístico, sino que por algunas actitudes del volante.

Cuando el partido iba 3-2 a favor del DIM, el técnico Gandolfi decidió enviar a Cardona al terreno de juego al minuto 69 en reemplazo de Juan Manuel Zapata, esto para que ayudara en la creación en la mitad de la cancha, en lo que era una posibilidad para el futbolista de mostrarse, agarrar confianza e ir recuperando su nivel.

Pues Edwin asistió a Alfredo Morelos para que al 77′ mandara la pelota al fondo de la red y anotar el empate 3-3 de Nacional, tanto que venía buscando el equipo ‘verde’ y no le llegaba, pero un gran pase del ’10’ abrió el camino de la igualdad, razón por la que el mediocampista tuvo una muy furiosa celebración y se desahogó.

Edwin Cardona de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR II. Foto: VizzorImage / Daniel Gallo.

Cardona contra los hinchas de Atlético Nacional

Tras la anotación de Morelos, Cardona gritó a todo pulmón que “yo estoy aquí, hiju…”, señalando hacia la barra Los del Sur de Nacional, festejo que sorprendió a los propios fanáticos del conjunto ‘verdolaga’, por lo que algunos han cuestionado a Edwin por su actitud contra los fanáticos, mientras que otros lo defienden porque fue un desahogo en medio del mal momento que vive.

