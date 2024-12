La historia que todo hincha de Nacional debe saber: Así se creó el 'Pregón Verde'

Jhony Núñez cuenta que la canción se creó en 1983 y describió la magia que tiene la canción para temporada tras temporada, sea auténtica. Una de las claves de esta obra musical, es que no se menciona a ningún jugador, pero sí a dos leyendas como entrenadores que tienen pieza de museo: Francisco Maturana y Osvaldo Zubeldía, pioneros en el ADN ganador que sostiene el ‘verdolaga’ en su historia.

Luego, tendrá que definir el campeonato de la Liga Colombia ante Deportes Tolima, en una serie que comenzará en el Murillo Toro de Ibagué y finalizará en el Atanasio Girardot de Medellín. El equipo verde se ilusiona con el séptimo trofeo de la Copa Colombia y la estrella 18 en su historia. No es para menos. El ‘Pregón Verde’ suena por todo lado.

El primer reto será la Copa Colombia, en una serie que comenzará en el Atanasio Girardot de Medellín y finalizará en el Pascual Guerrero de Cali. Se reedita una nueva edición del gran clásico del fútbol colombiano. América y Nacional no se veían las caras en una instancia definitiva desde el 2002.

