La millonada que recibirá Atlético Nacional de FIFA, tras el Mundial 2026

La FIFA anunció de manera oficial que destinará 355 millones de dólares al Club Benefits Programme, “un fondo de compensación para los equipos que presten a sus jugadores en las Eliminatorias y en el Mundial de 2026″. En el Fútbol Colombiano, Atlético Nacional sería el más beneficiado y el que más dinero recibiría.

Además, por primera vez se pagará también por el préstamo de jugadores. Todos los equipos que aporten futbolistas a sus selecciones recibirán un beneficio económico, incluso si el jugador no termina viajando a la Copa del Mundo, así lo comunicó la FIFA este martes 16 de septiembre.

En Atlético Nacional hay varios nombres que lo ponen en el radar de la FIFA. David Ospina, histórico arquero de la Selección Colombia, prácticamente tiene asegurada su presencia en el Mundial. Además, se podrían sumar Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román, quienes vienen siendo convocados por Néstor Lorenzo en los últimos partidos.

Según lo revelado por FIFA, cada club recibirá alrededor de 11.500 dólares por día por jugador convocado durante el Mundial, y también un pago proporcional por la cesión en Eliminatorias. Haciendo un cálculo aproximado, si Nacional aporta a los tres futbolistas mencionados y Colombia avanza hasta la segunda fase del campeonato, el cuadro antioqueño podría superar fácilmente los 600.000 dólares, una cifra que se incrementaría aún más si la selección llega lejos en el torneo.

Atlético Nacional ha sido un club formador y exportador de jugadores, por lo que no solo ganarían por estas compensaciones de la FIFA. Y es que al tener futbolistas en la Selección y en el Mundial, también es una vitrina invaluable para sus jugadores.

Para Nacional no solo es el orgullo de tener jugadores en el Mundial, sino también un tema financiero. Con Ospina casi fijo e Hinestroza y Román en los planes de Néstor Lorenzo, el ‘verdolaga’ se perfila como uno de los grandes beneficiados de este programa. Sin embargo, también hay otros equipos que han aportado jugadores como el caso de Millonarios, América de Cali, entre otros.