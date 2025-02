Atlético Nacional perdió el invicto con la derrota ante Alianza por la fecha 6 de la Liga Colombiana I-2025, duelo que se llevó a cabo en el estadio Armando Maestre y en el que el cuadro antioqueño dejó ver algunas falencias en su fase defensiva, en la que cometió varios errores, los cuales le terminaron costando los tres puntos.

Una de las situaciones que más genero críticas, fue el estadio de la cancha, ya que, aunque se vio un poco mejor a lo presentado en los primeros partidos del campeonato, de igual manera el terreno de juego tuvo muchos parches en algunos sectores, se levantó el césped y el estado no fue el más óptimo para un juego de mucha importancia.

Después del final del partido, el entrenador de Nacional, Javier Galdonfi, habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí el argentino expresó su molestia por la derrota, pero también se quejó por el pobre restado del terreno de juego, del que aseguró evitó poder desarrollar el estilo que ellos imponen.

“Creo que el equipo mostró una cara muy parecida a lo que fue con Santa Fe, parecida obviamente que no de la misma magnitud, pero hay que analizar, hay que ver situaciones como lo dije anteriormente, no es excusa porque no hay excusa, pero creo que cuando vos tenés un campo de juego como el de hoy, seguramente va a ser un poco más difícil ver un juego bonito, así todo el equipo lo intentó y eso me deja tranquilo”, indicó Gandolfi.

Alianza F.C. y Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025. Foto: VizzorImage / Juan Felipe Corredor.

Crítica al FPC

El entrenador de Nacional también se refirió a lo sucedido con el cuarto árbitro y no se mostró muy a gusto con las instrucciones que le dieron: “Con el cuarto siempre tengo charlas y quedan ahí, pero con mucho respeto y tratando de ir conociendo también un poco el fútbol colombiano y las reglas que tienen, entonces por ahí pasan situaciones y me gusta tener en claro”, dijo inicialmente.

Y después agregó: “Un ejemplo es que la pelota no se la podemos alcanzar al jugador para agilizar o tener más minutos de juego, entonces me voy enterando de situaciones, es respetable, por ahí no para los dos equipos, como vieron cuando sale para el local la pelota va rápido y cuando la tiene que recibir el visitante no es rápido y por ahí desaparece, entonces situaciones que me gusta ir conociendo”.

