La novedad con Roger Martínez en Argentina que ilusiona a Atlético Nacional

Por otra parte, otro de los jugadores que estaría en el radar de Atlético Nacional es Cristian Arango, quien estaría en carpeta por si la renovación de Alfredo Morelos no es posible. Entre estos tres jugadores está el nueve de área para el ‘verdolaga’ en el 2025. Incluso, habría posibilidades de que dos de estos tres futbolistas, estén en la nómina de Efraín Juárez.

Merlo afirma que Racing intentó convencer a Roger por un año más, pero con el mismo valor económico que tiene actualmente, lo que el futbolista no aceptó. ‘La Academia’ no pudo aumentar las cifras y en buenos términos, Martínez agradeció el esfuerzo del club y se despidió. Ahora mira alguna alternativa para su futuro.

Según el periodista argentino César Luis Merlo, el delantero Roger Martínez no continuará en Racing de Avellaneda para la temporada 2025. Las versiones de prensa en el sur del continente indican que el atacante cartagenero no aceptó las ofertas de renovación en ‘La Academia’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.