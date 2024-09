El cuadro ‘verdolaga’ no la pasa bien y tras el resultado contra Atlético Bucaramanga se conoció una decisión que criticó toda la hinchada.

Atlético Nacional no la ha pasado bien por estos días en el Fútbol Colombiano. Los casos de indisciplina de parte de varios jugadores tras el partido contra Alianza y la derrota de este lunes contra Atlético Bucaramanga en condición de visitante, han llevado a que el club sea blanco de críticas por parte de los hinchas que no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada por parte del los directivos y el cuerpo técnico.

La polémica decisión que tomó Atlético Nacional con los jugadores con casos de indisciplina

Tras el video que se conoció en el que se ve a varios jugadores yéndose de fiesta, algunos con indumentaria del club, se hizo viral a tal punto que los aficionados del equipo pedían una sanción ejemplar para ellos, pero, por el contrario, en el partido contra Atlético Bucaramanga, algunos fueron tenidos en cuenta por el entrenador Juárez.

Según lo confirmó el periodista Pipe Sierra, “Atlético Nacional decidió multar económicamente a los 5 jugadores que estuvieron en el video de la rumba en Valledupar. Así mismo, no se encontró ningún caso de reincidencia”, pero todo no había quedado ahí, sino que “el hecho marca el futuro de 2 futbolistas que no serán tenidos en cuenta en 2025”.

La crítica de Fabián Vargas a Atlético Nacional por los casos de indisciplina

Sobre el tema habló el exjugador de la Selección Colombia y de diferentes clubes en el fútbol colombiano y en el exterior, Fabián Vargas, quien en el canal ESPN, expresó su desacuerdo con la decisión de Atlético Nacional de no castigar a los futbolistas señalados de indisciplina y haberlos tenido en cuenta en el juego contra Bucaramanga, varios de ellos los utilizó Efraín Juárez como titulares.

“Si están en su día descanso, no importaba, que hagan lo que quieran porque son seres humanos. Pero había un compromiso y ellos estaban en concentración, entonces sí están faltando a la disciplina del equipo. Entonces, ¿qué pasa con los que sí nos comportamos bien?”, dijo Fabián.