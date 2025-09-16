La noticia del despido de Javier Gandolfi de Atlético Nacional causó revuelo en la prensa deportiva argentina. El director técnico salió del cuadro paisa tras cometer una grave falta al reglamento del fútbol colombiano.

Aunque la salida de Gandolfi parecía algo inevitable para muchos, su despido se dio de manera repentina luego del error que cometió el entrenador en el partido ante Atlético Bucaramanga, por la Liga BetPlay, en el que además el cuadro Verdolga cayó 1-0.

Durante el encuentro, Javier Gandolfi ordenó el ingreso de Camilo Cándido en el minuto 31 del segundo tiempo. Lo que el DT no tuvo en cuenta es que en cancha ya había tres extranjeros, Facundo Batista, Juan Bauza y Billy Arce. Así las cosas, durante dos minutos hubo una alineación con cuatro jugadores de otros países, lo que constituye una falta al reglamento de la Liga BetPlay.

Ese garrafal error, le costo el puesto a Gandolfi, a quien ya un sector importante de la hinchada quería fuera del equipo.

La prensa argentina reaccionó a la salida de Gandolfi de Nacional

Medios de comunicación como El Gráfico, TyC Sports y Diario Olé destacaron en sus titulares el despido de Gandolfi, pero especialmente la razón de su salida.

El Gráfico tituló “El insólito error por el que Javier Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional: ‘No hay excusa’”, mientras que Olé se refirió al motivo del despido, decribiéndolo como un “absurdo error”.

La prensa argentina ha hecho hincapié en que el propio entrenador, al referirse al error, admitió que “no hay excusas”, lo que resalta la naturaleza del fallo que le costó el puesto en uno de los clubes más grandes de Colombia.

