La primera publicación de Marino Hinestroza tras agredir a un jugador de Millonarios y no ser expulsado

Estuvo cerca, muy cerca de irse expulsado e indudablemente el trámite del partido hubiera cambiado. Marino Hinestroza fue uno de los protagonistas en la victoria de Atlético Nacional contra Millonarios y luego de la acción polémica en la que le tocó las partes íntimas a Edwin Mosquera hizo una primera publicación.

¿Se arrepintió? Hinestroza venía de perderse dos partidos de la Liga Colombiana II-2025 por un esguince en el tobillo izquierdo y esto se vio reflejado con la falta de ritmo que lo llevó a recibir una tarjeta amarilla a los 19 minutos del primer tiempo. Este hecho pudo ser clave.

Ya estando amonestado, llegó la gran polémica con Marino Hinestroza. Transcurría el minuto 23 cuando Edwin Mosquera le ganó la posesión del balón al extremo de Atlético Nacional, quien al no poder recuperar la pelota optó por tocarle las partes íntimas al atacante de Millonarios.

El árbitro Diego Ulloa vio la falta, sancionó la infracción, pero decidió no sacarle tarjeta amarilla a Hinestroza. Esto hubiera representado una expulsión cuando el partido iba 0-0. El encuentro lo terminó ganando Nacional 2-0 con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano, así que la publicación de Marino estaba por llegar.

El primer mensaje de Marino Hinestroza tras tocarle las partes íntimas a Mosquera

La agresión de Marino Hinestroza a Edwin Mosquera. (Foto: Captura de pantalla Win Sports)

Lejos de mostrar arrepentimiento por agredir a un jugador de Millonarios tocándole las partes íntimas, la primera publicación de Marino Hinestroza tras no ser expulsado fue presumir su jugada que la cuenta de Instagram de Atlético Nacional destacó durante la victoria 2-0 junto con el mensaje “M18” y dos emojis: un corazón verde y un ninja.

La primera publicación de Marino tras agresión a Mosquera. (Foto: Instagram / @maarii_angulo)

ver también Millonarios, casi eliminado: así quedó la tabla de posiciones, tras la victoria de Nacional

La calificación que le dieron a Marino Hinestroza en la victoria de Nacional a Millonarios

Luego de 84 minutos de juego, Hinestroza recibió una calificación de 6.9 puntos, según el portal ‘SofaScore’, por, entre otros motivos deportivos, seis pases clave, un tiro desviado y tres de nueve duelos ganados en la victoria que mantiene a Nacional entre los ocho equipos clasificados que jugarían los cuadrangulares del segundo semestre del fútbol colombiano en 2025.

