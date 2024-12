Los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024 se van a definir en la última fecha. ¿Algo más emocionante? En vísperas de la sexta jornada que define cuáles serán los finalistas del fútbol colombiano, la Dimayor le dio una ventaja a Atlético Nacional para dejar a Millonarios sin final.

Nacional hizo la tarea y le ganó a Deportivo Pasto por 2-1 en la fecha cinco del Grupo A de los cuadrangulares. Era el turno de jugar para Millonarios que, si le ganaba a Independiente Santa Fe, solo necesitaba de un empate en la última jornada para no depender de nadie y así clasificar a la final de la Liga Colombiana II-2024.

Esto no pasó y Atlético Nacional aumentó las posibilidades de ser el ganador del Grupo A. Millonarios empató 1-1 con Santa Fe, quedó con un punto de ventaja respecto al equipo ‘Verdolaga’ y si le gana a Deportivo Pasto clasificara a la final, pero…

Independiente Santa Fe, eliminado de los cuadrangulares, recibe a Nacional en el estadio El Campín y entre los hinchas de Millonarios hay dudas sobre lo que pueda pasar en este partido a nivel de rendimiento y motivación. Sobre todo, por la ventaja que la Dimayor le dio al equipo paisa.

La ventaja que la Dimayor le dio a Nacional para dejar a Millonarios sin final

Marino Hinestroza y el logo de la Dimayor. (Foto: Vizzor Image y X / @Dimayor)

“¡No te pierdas la fecha 6 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Betplay Dimayor II-2024”, publicó la cuenta en X de la Dimayor el 6 de diciembre para ratificar que, por ahora, que el domingo 8 de diciembre jugará primero el Grupo B a las 4:30 P.M. Esto quiere decir que, hasta el momento, Atlético Nacional se enfrentará a un Santa Fe que ya sabrá si aseguró o no un cupo a la primera ronda de la Copa Libertadores vía reclasificación dependiendo del resultado de Deportes Tolima vs. Once Caldas. Si el equipo de Manizales le gana a los ‘Pijaos’, Santa Fe asegura la clasificación a la Libertadores y… ¿Cambia la motivación sabiendo que podrías dejar a tu clásico rival sin jugar la final?

Fecha 6 cuadrangulares Liga Colombiana. (Foto: X / @Dimayor)

El pedido que le hizo Millonarios a la Dimayor para cambiar la fecha 6 de cuadrangulares

En vísperas que Independiente Santa Fe juegue sin saber si ya aseguró un cupo a la primera ronda de la Copa Libertadores, Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, informó que Millonarios le hizo el pedido a la Dimayor que el Grupo A sea el que juegue a las 4:30 P.M. y el Grupo B dispute los partidos América de Cali vs. Junior de Barranquilla y Deportes Tolima vs. Once Caldas a las 7:00 P.M.

