Las tres sorpresas que alista Atlético Nacional para el superclásico contra Millonarios

El fútbol colombiano se acerca a una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2025. Dos de los equipos más grandes del FPC y los que reúnen más hinchadas y televisores encendidos. Partidazo por donde se le mire. Azules y verdes llegan a este juego con la única necesidad de ganar para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares y dar un golpe de tranquilidad en sus fanáticos.

El superclásico es la prueba definitiva para el técnico Hernán Torres. Ha sumado victorias importantes ante Fortaleza, Deportivo Pasto y Águilas Doradas, pero no pudo evitar la eliminación en la Copa Colombia cuando más favorito era ante el Envigado. Atlético Nacional es el termómetro definitivo, si Millonarios está para pelear por un puesto en los cuadrangulares o no le alcanzará.

Hernán Torres irá al Atanasio Girardot con lo mejor que tiene en la nómina, como Beckham David Castro, Leonardo Castro, el brasileño Bruno Sávio, Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado. Además de Jorge Arias, Sergio Mosquera y Juan Pablo Vargas como referentes en la zona defensiva. Millonarios es 12° en la tabla con 14 puntos, a tres del octavo puesto. Se juega una verdadera final en Medellín.

Por otra parte, Atlético Nacional deja a un lado el tema del nuevo técnico y se concentra para salir adelante en el superclásico ante Millonarios. En las épocas de Alberto Gamero, el visitante se hizo muy fuerte en el Atanasio Girardot, pero la hinchada y los mismos jugadores quieren cambiar esa historia. El técnico encargado Diego Arias colocará lo mejor que tiene para sumar los tres puntos.

Las tres novedades que alista Nacional para enfrentar a Millonarios

Es una semana decisiva en Atlético Nacional, que espera sorprender a Millonarios con regresos más que esperados. Son jugadores que el club verdolaga necesita en próximas semanas para darle poder al ataque y clasificar a los cuadrangulares lo más pronto posible. La novedad más importante sería el regreso de Marino Hinestroza luego de ser baja por lesión.

Los otros dos regresos, según el periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, estarían por el lado del volante Mateus Uribe, baja también por lesión. Además, el lateral Joan Castro estaría de vuelta a la convocatoria. De ellos, Marino iría en la titular en el tridente con Marlos Moreno y Edwin Cardona, para dejar a Alfredo Morelos como nueve de área. El partido es el próximo 27 de septiembre (8:30 pm).