Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional luego de un error que cometió en el más reciente partido por la Liga BetPlay. Tras la salida del entrenador, Carlos Antonio Vélez se refirió al tema y puso en duda lo que realmente ocurrió.

Durante su programa Palabras Mayores el reconocido analista deportivo aseguró que desde la llegada del argentino, hubo algunas piezas del equipo que no se sintieron conformes con su presencia.

El comentarista aseguró que bajo su perspectiva los números de Gandolfi no son tan malos, que ha habido peores. Además, sugirió que más bien lo que no gustó desde el inicio fue el perfil y la forma de ser del entrenador, muy distinta a la de Efraín Juárez, a quien tildo de “tribunero”.

“Dicen en Medellín que los números de Gandolfi no son buenos, pues hombre yo no sé, ha habido técnicos con números peores, pero Gandolfi tiene muchas contras y las tiene desde que llegó. Gandolfi dirigió 51 partidos, 22 victorias 17 empates 12 derrotas. Ganó la Superliga, pasó a octavos de final de la Libertadores, está clasificado en copa y liga local”, resaltó.

Javier Gandolfi, ex director técnico de Atlético Nacional. (Vizzor)

¿Lo querían sacar?

Aunque no lo afirmó, Carlos Antonio Vélez sugirió que la salida de Gandolfi de Atlético Nacional era algo que algunos jugadores estaban buscando. Tampoco mencionó nombres.

Sin embargo, dijo que se trata de algunos “intocables” que prácticamente hacen de las suyas en el club.

“Gandolfi encuentra que necesita activar el equipo, ponerlo a funcionar, porque una cosa es la intensidad local y otra la intensidad internacional y se vio, entonces apretaron y obviamente unos de esos jugadores eran intocables“, dijo.

“A mi en el fondo Nacional no me parece que jugara mal, tenía picos altos y bajos, es que es una nómina vieja, llena de veteranos y vaya y tóquelos, hay unos a los que no se les puede exigir“, añadió.

Finalmente, reconoció el error que cometió el técnico, pero también cuestionó cómo es que nadie de su equipo se percató de lo que estaban haciendo.