El nombre de Leonel Álvarez vuelve a sonar con fuerza en el entorno de Atlético Nacional como posible sucesor del despedido Javier Gandolfi. A pesar de estar dirigiendo a un Atlético Bucaramanga que es líder y sensación de la Liga BetPlay, el experimentado entrenador antioqueño no ha evitado referirse a la posibilidad de dirigir al club de sus amores, dejando una puerta abierta a la especulación.

Tras la salida de Gandolfi, la hinchada de Atlético Nacional volvió a pedir la llegada de Álvarez, una figura histórica de la institución.

En medio de los rumores, el técnico se refirió a su situación actual con una frase que ha encendido las alarmas en Santander y la ilusión en Medellín.

¿Leonel Álvarez da señales?

Durante una entrevista con Arley Deportes, el director técnico de Atlético Bucaramanga fue consultado sobre la posibilidad de llegar a Nacional.

En su respuesta, para muchos, Álvarez dejó abierta la posibilidad de llegar al cuadro verdolaga.

“Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz, contento acá. Desde luego el fútbol es muy dinámico y hoy estamos acá, mañana no, pero yo tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande”, dijo.

“El hecho de que lo quieran a uno equipos grandes, de jerarquía, como Nacional es muy bueno también”, añadió.

La situación se vuelve compleja debido al gran momento que vive el Atlético Bucaramanga. Bajo la dirección de Álvarez, el equipo ‘Leopardo’ lidera la Liga con una racha de cinco triunfos y dos empates, destacando su solidez defensiva (solo un gol en contra en siete partidos). El propio Leonel Álvarez reconoció el cariño y el compromiso que tiene con la afición santandereana.