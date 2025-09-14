Llegó a más de 230.000 vistas: Jugador de Bucaramanga se burló en público del error de Gandolfi en Nacional

De un momento a otro, el entrenador Javier Gandolfi y Atlético Nacional empezaron a ser tendencia en X. ¿Qué pasó? El técnico argentino cometió un error, violó una regla de la Dimayor en la Liga Colombiana y fue inevitable que un jugador de Atlético Bucaramanga se burlara en público en un video que llegó a más de 230.000 vistas.

¡A los hechos! Nacional perdía 1-0 con Bucaramanga tras un gol de Carlos Henao al minuto 13 del primer tiempo, ojo con este nombre, y el error de Gandolfi se daría al minuto 28 de la segunda etapa cuando dio la orden que el jugador ecuatoriano Billy Arce entrara por Andrés Felipe Román.

Como Arce todavía no tiene la nacionalidad colombiana, Atlético Nacional estuvo con cuatro jugadores extranjeros, Camilo Candido, Facundo Batista, Juan Bauza y el mencionado Billy Arce, en cancha durante dos minutos del partido contra Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2025. ¡Esto lo prohíbe la Dimayor!

El Artículo 34 del reglamento de la Liga Colombiana II 2025 dice que “en cada uno de los partidos oficiales, los clubes solo podrán alinear en terreno de juego, de forma simultánea, un máximo de 3 jugadores extranjeros“. El incumplimiento de esta norma por parte de Nacional llegó a la conferencia de prensa de Bucaramanga y un jugador no pudo contenerse al oír el tema.

Video: Jugador de Bucaramanga no dudó y se burló del error de Gandolfi en Nacional

Gandolfi y Henao en la derrota de Nacional vs Bucaramanga. (Foto: Vizzor Image)

Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga, estaba diciendo en plena conferencia de prensa que “creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros porque Arce todavía no tiene la nacionalidad colombiana. Entonces, este es un tema que es bueno revisarlo” cuando, de un momento a otro, Carlos Henao no pudo contenerse, y con una sonrisa pícara de oreja a oreja, se burló del error de Javier Gandolfi en el equipo ‘Verdolaga’. ¡El video llegó a más de 230.000 en X!

La sanción que va a recibir Atlético Nacional por los 4 extranjeros en cancha vs. Bucaramanga

Según el Artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo que ponga en cancha más de tres jugadores extranjeros como pasó con Atlético Nacional, recibirá una sanción de una derrota por marcador de 0-3 y una multa de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($28.470.000).

