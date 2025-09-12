Atlético Nacional se ha caracterizado por ser uno de los equipos que mejores contrataciones hace en la Liga Colombiana, razón por la que para muchos tiene la mejor nómina actualmente del país y por la que es el principal candidato a quedarse con el título, es por esto que sus hinchas se acostumbraron a pedir nombre de categoría.

Son varios los nombres que en cada semestre se vinculan al cuadro ‘verdolaga’, varios de ellos de jugadores de una gran trayectoria, con experiencia a nivel internacional, jerarquía y en muchos casos con pasado en la Selección Colombia y selecciones de otros países, siendo el último que ha sonado el de Santiago Arias.

En las últimas horas, surgió la versión en la que se aseguraba que Santiago, que fue figura en el partido con la Selección Colombia ante Bolivia por la Eliminatoria y que seguramente estará en el Mundial, sería refuerzo de Nacional en el 2026 ante la posible salida de Andrés Felipe Román, información que ilusionó a la afición ‘verde’.

Sobre el tema, el periodista Mauricio Agudelo habló en su cuenta de X y desmintió que Arias esté cerca o vaya a llegar a Nacional, ya que no está en los planes de la dirigencia y, en el caso de que Román salga del club, se van a buscar otros nombres, por lo que para desilusión de la afición, Santiago no será refuerzo del club antioqueño.

Foto: X.

¿Hasta cuándo tiene contrato Santiago Arias con Bahía?

Cabe recordar que el Santi tiene contrato con el Bahía hasta el mes de diciembre del 2025, razón por la que el defensor de la Selección Colombia pueda ya buscar un nuevo equipo, en el caso de que el cuadro brasileño le renueve contrato, club con el que en la actual temporada ha disputado 23 partidos y ha anotado 1 gol, siendo pieza muy importante de la plantilla.

Santiago Arias con la Selección Colombia. Foto: Maddie Meyer/Getty Images.