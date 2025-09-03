Los cuatro candidatos para reemplazar a Javier Gandolfi tras el partido ante Quindío

Atlético Nacional se enfrentó a Deportes Quindío para definir su continuidad en la Copa BetPlay. Este juego era la vuelta de los octavos de final del torneo y la serie estaba prácticamente sentenciada. En el trámite, el club verdolaga cedió una derrota en condición de visitante en el Centenario de Armenia. Empató 2-2 ante Deportes Quindío, pero ya tenía todo definido por el 4-0 en Medellín.

Otra prueba de fuego en la que el técnico Javier Gandolfi volvió a colocar su puesto en riesgo y el empate ante Deportes Quindío, que compite en la segunda división del fútbol colombiano, no cae bien en la exigente hinchada y dirigentes que lo quisieran ver fuera del equipo verde en próximos días. Según fuentes cercanas, el director deportivo, Gustavo Fermani, y el presidente, Sebastián Arango, aún creen en su proyecto.

Para este partido, Atlético Nacional salió con Harlen Castillo en el arco, Andrés Salazar, Royer Caicedo, Juan José Arias, Joan Castro; Luis Landázuri y Juan Manuel Zapata; Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Billy Arce y Facundo Batista como nueve de área. La formación mixta indicaba que el visitante iba a administrar la ventaja conseguida en la ida, pero las cosas se le salieron de las manos.

Deportes Quindío sorprendió y cambió los planes de la previa y se adelantó en el marcador con doblete de Brandon Caicedo (2-0). La preocupación aumentó con la expulsión de Marlos Moreno. Con 10 jugadores, Atlético Nacional pudo maquillar un poco el marcador con dos goles de Andrés Sarmiento para el 2-2 definitivo. No ganar con un rival de la segunda división coloca a Javier Gandolfi en una situación incómoda.

Javier Gandolfi discute con el árbitro en la Copa Colombia. Photo: VizzorImage / Daniel Gallo / Cont

Los candidatos para reemplazar a Javier Gandolfi en Nacional

Juan Carlos Osorio: Siempre es una opción en Atlético Nacional. Osorio ya estuvo en este club y construyó uno de los momentos más gloriosos de su historia y puso gran parte de lo que fue la Copa Libertadores 2016. Juan Carlos conoce el fútbol colombiano a la perfección y también dirigió a Once Caldas, Millonarios y América de Cali. Ha sido mencionado en la Selección Colombia. Es uno de los entrenadores mejor cotizados en el exterior.

Walter Ribonetto: A principios de agosto, el comentarista Adrián Magnoli contó por medio de su cuenta de X, que Unión Magdalena buscó al técnico argentino Walter Ribonetto como su nuevo DT, pero rechazó la propuesta debido a que dos equipos grandes del fútbol colombiano lo habían contactado como opción para asumir el mando de la plantilla. Uno de ellos fue Nacional. Pareciera que el club verdolaga lo tiene pendiente por si algo extraordinario ocurre con Gandolfi.

Juan Cruz Real: El entrenador argentino es otro que conoce el fútbol colombiano y ya fue campeón con América de Cali en el 2020. En estos momentos está libre tras su paso por Belgrano y en días pasados sonó con fuerza para reemplazar a Raimondi en el ‘Escarlata’. Podría estar entre las opciones de Nacional.

Jorge Da Silva: El técnico uruguayo recientemente fue técnico de América de Cali y cumplió con su segundo ciclo con el club de sus amores como DT. ¿Sería candidato en Nacional? ‘Polilla’ Da Silva también conoce el fútbol colombiano y sabe de la presión que es dirigir a un grande. Está libre y podría tenerlo en cuenta en Guarne.

