Los dos técnicos que Atlético Nacional tiene en carpeta para reemplazar a Gandolfi

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Javier Gandolfi, y en las últimas horas se conoció que la directiva ya tiene en carpeta a dos candidatos que podrían tomar las riendas del equipo. La decisión final se tomaría en los próximos días, pues la intención es no dejar pasar más tiempo pensando en lo que viene.

El conjunto ‘verdolaga’ tiene como principales opciones a Sergio Rubén Blanco y Vicente Sánchez, dos uruguayos que conocen el medio suramericano y que son representados por el empresario Fernando Pavón, así lo hizo saber el VBar de Caracol.

La directiva de Nacional había tenido acercamientos con Pablo Guede, técnico argentino con recorrido en clubes de Argentina, México y Chile. Sin embargo, según se supo, Guede comunicó que no estaba interesado en dirigir al equipo en este momento, por lo que su nombre quedó completamente descartado de la lista.

Sergio Rubén Blanco, exdelantero, cuenta con un perfil que gusta en un sector de la hinchada porque combina conocimiento táctico con la capacidad de trabajar procesos a mediano plazo.

Por su parte, Vicente Sánchez, exjugador de Toluca y la selección uruguaya, viene del fútbol de México. Su visión de juego y experiencia internacional también son argumentos que valoran en Nacional para afrontar lo que resta de este semestre y lo que viene en 2026.

La dirigencia del cuadro antioqueño espera cerrar rápido la negociación con uno de los dos candidatos y hacer el anuncio oficial. Nacional busca un técnico que se adapte a la filosofía del club, apueste por el talento joven y logre devolverle protagonismo al equipo en el Fútbol Colombiano y en torneos internacionales.