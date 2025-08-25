Los tres candidatos para reemplazar a Javier Gandolfi en Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue en la Liga Colombiana en medio de la resaca por la dura eliminación en la Copa Libertadores. Apenas quedó eliminado en los cuartos de final ante Sao Paulo, se abrió una herida que solamente se podría tapar con el título de diciembre y la Copa Colombia. En el equipo verde no se piensa si en un torneo o el otro, sino en ambos, según las palabras de Javier Gandolfi en la rueda de prensa desde el Morumbí.

Apenas se consumó la eliminación, Atlético Nacional tuvo que ‘levantar cabeza’ y visitar el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali para el clásico ante América, otra prueba de fuego que ponía en riesgo su cargo. Pese a que el juego finalizó 1-1, el entrenador argentino nada que sale de la zona roja y aumentan los rumores ante una posible salida del club antioqueño.

En las últimas horas, el periodista Felipe Sierra agitó el rumor de su salida, asegurando que los dueños de Atlético Nacional no están muy contentos con Gandolfi al mando y por los últimos resultados. Sin embargo, también se afirma que el presidente Sebastián Arango y el director deportivo, Gustavo Fermani, siguen confiando en Javier y seguramente le darán más tiempo.

Algún otro traspié o si su idea de juego no mejora en próximas fechas, podría estar de vuelta en la zona de riesgo. No hay margen de error. Y es algo curioso, teniendo en cuenta que en la serie ante Sao Paulo, uno de los clubes más importantes del continente, el equipo dominó con la idea de juego ofensivo. En Medellín, por ejemplo, expuso el que sería el once definitivo de Nacional y el que mostraría ante una eventual clasificación a los cuadrangulares.

Javier Gandolfi, DT de Nacional. Foto: Vizzor.

Los candidatos para reemplazar a Javier Gandolfi en Nacional

Ante lo informado en las últimas horas sobre Gandolfi, siguen sonando varios nombres en los pasillos verdes y habría tres entrenadores en la baraja, siempre y cuando a Javier no se le den los resultados y le toque ser destituido.

Juan Carlos Osorio: Siempre es una opción en Atético Nacional. Osorio ya estuvo en este club y construyó uno de los momentos más gloriosos de su historia y puso gran parte de lo que fue la Copa Libertadores 2016. Juan Carlos conoce el fútbol colombiano a la perfección y también dirigió a Once Caldas, Millonarios y América de Cali. Ha sido mencionado en la Selección Colombia. Es uno de los entrenadores mejor cotizados en el exterior.

Walter Ribonetto: A principios de agosto, el comentarista Adrián Magnoli contó por medio de su cuenta de X, que Unión Magdalena buscó al técnico argentino Walter Ribonetto como su nuevo DT, pero rechazó la propuesta debido a que dos equipos grandes del fútbol colombiano lo habían contactado como opción para asumir el mando de la plantilla. Uno de ellos fue Nacional. Pareciera que el club verdolaga lo tiene pendiente por si algo extraordinario ocurre con Gandolfi.

Juan Cruz Real: El entrenador argentino es otro que conoce el fútbol colombiano y ya fue campeón con América de Cali en el 2020. En estos momentos está libre tras su paso por Belgrano y en días pasados sonó con fuerza para reemplazar a Raimondi en el ‘Escarlata’. Podría estar entre las opciones de Nacional.

