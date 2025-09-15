Atlético Nacional sigue siendo noticia tras haberle comunicado a Javier Gandolfi que no seguirá en el equipo. La directiva ya trabaja para elegir al próximo entrenador que se encargue del club para lo que resta de temporada en el Fútbol Colombiano y los pueda regresar a la Copa Libertadores.

Entre los nombres que más fuerza han tomado en las últimas horas aparecen tres técnicos con estilos diferentes y que generan opiniones divididas, Juan Carlos Osorio, Jorge ‘Polilla’ Da Silva y Walter Ribonetto. Cada uno llama la atención del hincha, algunos estarían de acuerdo, otros no.

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

El argentino Walter Ribonetto, actualmente entrenador de Godoy Cruz en su país, es una opción que se maneja en el club pese al contrato que tiene con el cuadro argentino. Su estilo de juego podría funcionar en el equipo ‘verdolaga’, aunque el recorrido internacional deja mucho que pensar.

Uno de los que más toma fuerza es Juan Carlos Osorio, viejo conocido de la casa y campeón con Nacional. Conocido por sus rotaciones y preparación táctica, tiene la experiencia para hacerse cargo; sin embargo, han sido varios intentos para su regreso, pero no se ha dado.

Por su parte, Jorge ‘Polilla’ Da Silva es un hombre que dejó huella en el Fútbol Colombiano como jugador y técnico en América de Cali. Recientemente volvió a dirigir al América, pero no salió de la mejor manera, sin embargo, conoce el medio y sería otra opción que maneja el club antioqueño.

La decisión final se tomará esta semana. Nacional necesita un técnico que de resultados a corto plazo, pero que pueda planear el proyecto deportivo a futuro. La salida de Gandolfi dejó incertidumbre en los hinchas, pero a su vez fue una decisión que celebraron en su mayoría.