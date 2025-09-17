Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
ATLÉTICO NACIONAL

Los tres técnicos que Atlético Nacional habría descartado para reemplazar a Gandolfi

Atlético Nacional habría descartado a tres entrenadores colombianos, por ahora no se resuelve el nombre de quién será el nuevo técnico.

Por Jhobirson Molina

MEDELLÍN – COLOMBIA, 07-09-2025: Javier Gandolfi director técnico del Atlético Nacional gesticula durante partido entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional por la fecha 10, como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.
© VizzorImage / Andres Alvarez / ContribuidorMEDELLÍN – COLOMBIA, 07-09-2025: Javier Gandolfi director técnico del Atlético Nacional gesticula durante partido entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional por la fecha 10, como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Atlético Nacional sigue siendo noticia tras la salida de Javier Gandolfi, quien salió este martes de manera oficial. La directiva ya trabaja para elegir al próximo entrenador que se encargue del club para lo que resta de temporada en el Fútbol Colombiano y los pueda regresar a la Copa Libertadores.

Se conoció que la institución antioqueña habría descartado a tres entrenadores colombianos o, por lo menos, no los habría tenido en cuenta hasta el momento y sus intenciones pasarían por buscar técnico extranjero, repitiendo, hasta el momento, el patrón de los últimos estrategas.

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

ver también

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

Los tres técnicos que Atlético Nacional habría descartado para reemplazar a Gandolfi

Según el periodista Mauricio Agudelo, “ni Santiago Escobar, ni Luis Fernando Suárez ni Leonel Álvarez han sido tanteados por Atlético Nacional”, descartando así el deseo de los hinchas que quieren por lo menos a uno de los técnicos en mención.

Publicidad

La decisión final se tomará esta semana. Nacional necesita un técnico que de resultados a corto plazo, pero que pueda planear el proyecto deportivo a futuro. La salida de Gandolfi dejó incertidumbre en los hinchas, pero a su vez fue una decisión que celebraron en su mayoría.

Atlético Nacional es séptimo en la tabla de posiciones con 17 unidades y +6 en la diferencia de gol. Está cerca de la clasificación, pero no se puede descuidar y debe sumar de a 3 en sus próximos partidos para asegurar su cupo en los cuadrangulares.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
¿Leonardo Castro no aguanta más la crisis de Millonarios?
Millonarios FC

¿Leonardo Castro no aguanta más la crisis de Millonarios?

La FIFA sancionó al Deportivo Pereira, otro golpe en medio del mal momento
Fútbol Colombiano

La FIFA sancionó al Deportivo Pereira, otro golpe en medio del mal momento

¿América de Cali no le está pagando a los futbolistas?: jugador reveló toda la verdad
América de Cali

¿América de Cali no le está pagando a los futbolistas?: jugador reveló toda la verdad

Jugador de Millonarios que su contrato vence en diciembre será renovado
Millonarios FC

Jugador de Millonarios que su contrato vence en diciembre será renovado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo