Atlético Nacional sigue siendo noticia tras la salida de Javier Gandolfi, quien salió este martes de manera oficial. La directiva ya trabaja para elegir al próximo entrenador que se encargue del club para lo que resta de temporada en el Fútbol Colombiano y los pueda regresar a la Copa Libertadores.

Se conoció que la institución antioqueña habría descartado a tres entrenadores colombianos o, por lo menos, no los habría tenido en cuenta hasta el momento y sus intenciones pasarían por buscar técnico extranjero, repitiendo, hasta el momento, el patrón de los últimos estrategas.

Los tres técnicos que Atlético Nacional habría descartado para reemplazar a Gandolfi

Según el periodista Mauricio Agudelo, “ni Santiago Escobar, ni Luis Fernando Suárez ni Leonel Álvarez han sido tanteados por Atlético Nacional”, descartando así el deseo de los hinchas que quieren por lo menos a uno de los técnicos en mención.

La decisión final se tomará esta semana. Nacional necesita un técnico que de resultados a corto plazo, pero que pueda planear el proyecto deportivo a futuro. La salida de Gandolfi dejó incertidumbre en los hinchas, pero a su vez fue una decisión que celebraron en su mayoría.

Atlético Nacional es séptimo en la tabla de posiciones con 17 unidades y +6 en la diferencia de gol. Está cerca de la clasificación, pero no se puede descuidar y debe sumar de a 3 en sus próximos partidos para asegurar su cupo en los cuadrangulares.

