Majestuosa presentación de Alfredo Morelos ante miles de hinchas de Atlético Nacional

“Desde que llegué el año pasado me sentí muy feliz. Vengo con mucha ilusión, era lo que quería, soy feliz aquí”, dijo Alfredo Morelos en Win Sports.

A Alfredo Morelos se confirmó por redes sociales, pero quedaba pendiente su presentación ante la hinchada y el escenario no podía ser otro que la Superliga 2025, donde Atlético Nacional enfrenta al Bucaramanga, en una serie que comienza en el Atanasio Girardot de Medellín y cerrará en el Alfonso López de la capital de Santander.

