Marino Hinestroza será sancionado tras la acción contra Edwin Mosquera, pero no como Millonarios espera

El superclásico entre Millonarios y Atlético Nacional tuvo una gran polémica que pudo cambiar el resultado del partido. Marino Hinestroza agredió a Edwin Mosquera estando amonestado y será sancionado por parte de la Dimayor, pero no como el equipo ‘Embajador’ espera.

A los hechos…. Hinestroza ya tenía amarilla cuando perdió el balón con Edwin Mosquera. El extremo de Nacional, al ver que que no pudo recuperar la pelota y su rival se puso por delante de él, terminó agarrándole las partes íntimas al jugador de Millonarios en un video que le dio la vuelta al fútbol colombiano.

El árbitro Diego Ulloa sancionó falta, pero no le sacó la segunda tarjeta amarilla a Marino Hinestroza que hubiera dejado a Atlético Nacional jugando con diez jugadores desde el minuto 23 del primer tiempo con el partido 0-0.

“En esta acción de Marino Hinestroza de Nacional contra Mosquera de Millonarios, el VAR debió llamar al árbitro Diego Ulloa para que la revisará. Y sí la considera como una acción humillante o degradante seria roja directa, para mi es roja ¿Para ustedes?”, publicó el exábritro José Borda antes de conocerse la sanción que recibirá el extremo y que Millonarios no esperaba.

Marino Hinestroza y la sanción que va a recibir tras agredir a Edwin Mosquera

La agresión de Marino Hinestroza a Edwin Mosquera. (Foto: X / @Borda_analista)

A pesar de que no fue expulsado por agredir a Edwin Mosquera tocándole las partes íntimas, Hinestroza sí recibió una tarjeta amarilla en la victoria de Atlético Nacional 2-0 contra Millonarios y, por ende, recibirá como sanción una multa de $284.700 pesos.

Esto dice el Código Disciplinario de la FCF sobre la agresión de Marino Hinestroza

Si el Comité Disciplinario de la Dimayor decide sancionar de oficio a Marino Hinestroza podría aplicar los artículos 64 y 65 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, conducta injuriosa, grosera u ofensiva y conducta de carácter sexual, para sancionarlo con una suspensión de cuatro (4) a ocho (8) partidos y una multa entre 1.040.000 y 2.080.000 pesos colombianos.