Más de 30 mil hinchas de Nacional se dieron cita en El Campín para el juego ante La Equidad

Pensando en la definición de la Superliga ante Atlético Bucaramanga, serie que va empatada 1-1, el técnico Gandolfi prefirió dar rotación a la nómina y sorprendió con algunos canteranos en el once titular. Luis Marquínez fue el portero y Juan José Arias y Royer Caicedo hicieron la dupla de centrales. Kilian Toscano hace el tándem en el medio con Sebastián Guzmán.

Según datos oficiales de Win Sports, más de 30 mil hinchas se dieron cita para el partido de Atlético Nacional contra La Equidad. Más exactamente, según los periodistas del canal que transmite el fútbol colombiano, 32.500 aficionados acompañaron al actual campeón del FPC en su cita ante el club ‘Asegurador’. No es para menos, teniendo en cuenta su buen momento, la antesala a la Copa Libertadores y el apoyo que se necesita en este nuevo ciclo del técnico Javier Gandolfi.

Además, que fue en El Campín donde ganó su primera Copa Libertadores, en 1989, y en la capital de Colombia se concentran gran cantidad de hinchas ‘Verdolagas’, casi a la par de los millones de personas que también registran Millonarios, América de Cali o Santa Fe. La comunidad de Nacional en el interior no falla e incluso cuando va de visitante a ciudades cercanas a Bogotá, como Tunja, también se arma el festín del ‘Rey de Copas’ en las gradas.

