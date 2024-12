Cabe recordar que Matheus Uribe, antes de comenzar su carrera internacional y con la Selección Colombia, tocó la gloria con Nacional, pues fue campeón de Copa Colombia (2016), Liga Colombiana (2017) y Recopa Sudamericana (2017), además de firmar una destacada actuación en la Copa Sudamericana 2016, final que no se pudo jugar por el accidente aéreo de Chapecoense.

Un fichaje top, teniendo en cuenta su recorrido internacional y su presencia con la Selección Colombia, con la que ya estuvo en un Mundial de Mayores (Rusia 2018). Actualmente, está en el fútbol de Qatar, más exactamente en el Al Sadd, donde acumula 11 partidos jugados en dos temporadas y no ha marcado goles.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.