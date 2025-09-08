Emilio Aristizábal es uno de los delanteros que se está destacando en la Liga Colombiana, siendo goleador con Fortaleza, rendimiento por el que fue convocado a la Selección Colombia Sub 20 e iría al Mundial en Chile, pero también su nivel ha generado que muchos hinchas de Atlético Nacional pidan su regreso.

El joven atacante pertenece al cuadro ‘verdolaga’ y para el 2026 podría regresar a Nacional, todo dependerá de la decisión que tome el cuerpo técnico, pero especialmente la dirigencia en su comité deportivo, los cuales determinarán quiénes serán los atacantes del equipo, en donde los hinchas deseas que uno de ellos sea Emilio.

Precisamente sobre la dirigencia de Nacional, el papá de Emilio, Víctor Hugo Aristizábal, habló en una entrevista para ‘Pipe Muñoz LDS’, el ídolo del cuadro ‘verde’ habló de lo sucedido con su hijo, en donde lamentó que Gustavo Fermani haya sacado a ‘heredero’ de la plantilla de la forma que lo hizo, cuando ni siquiera había terminado el campeonato, situación que le dolió.

Publicidad

Publicidad

ver también Edwin Cardona explicó por qué le celebró a la hinchada de Atlético Nacional

Las palabras de Víctor sobre Fiermani

“Yo tengo la seguridad que Emilio no debió salir de Atlético Nacional. Creo que Nacional se equivocó. Cuando Nacional empezó a armar el proyecto para ser campeón, ahí es que Emilio iba a crecer. A Emilio lo pusieron contra viento y marea con ese desastre que estaba viviendo el club (en 2023). A Emilio le dieron partidos ahí en un momento desastroso. Puso el pecho porque es un pelado muy maduro, gracias a Dios. Él es muy inteligente”, dijo inicialmente Víctor.

Emilio y Víctor Aristizábal. Foto: Instagram.

Y después apuntó contra el director deportivo de Nacional: “Me di cuenta de que Fermani lo estaba ofreciendo dos meses antes de terminar el torneo. ¿Qué es esto hermano? A mí me dolió eso ¿Cómo así que estaban ofreciendo a Emilio para prestarlo a otra parte? Así tuvieran la mejor intención, que jugara minutos, no. Eso no se hace… La manera de actuar en ese momento no fue conveniente. Nacional mira lo que debe hacer y puede ser el hijo de Aristi, el hijo del que sea y ellos hacen lo que quieren”, sentenció Aristizábal.

Publicidad

Publicidad