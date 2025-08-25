Edwin Cardona ha sido el futbolista más señalado después de la eliminación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores ante São Paulo, no solamente por los dos penales que falló y la expulsión en el duelo de vuelta, sino que por sus actitudes contra algunos hinchas después de los errores que cometió, lo que aumentó las críticas.

Publicidad

Publicidad

Después del final del partido contra América de Cali, que terminó en empate 1-1, Cardona habló en zona mixta ante los medios de comunicación sobre lo ocurrido con los hinchas, los penales fallados y la expulsión, allí aseguró que su familia vivió momentos muy difíciles, su rección no fue la mejore y le ofreció disculpas a la fanaticada.

“Obviamente, como jugador uno no quiere errar un penalti, y pues si yo sabía que lo iba a errar, yo creo que uno no lo patea. Siempre quiero ganar, siempre quiero lo mejor para mi equipo, me tocó a mí, lo asumiré y seguiré con la misma responsabilidad que siempre tengo cuando me pongo esta camiseta dentro y fuera de la cancha y ahora levantar cabeza para todo lo que se viene”, dijo Edwin.

ver también Alfredo Morelos se enfrentó a periodista por festejo con Atlético Nacional

Las palabras de Cardona se dieron pocas horas después de un comunicado que publicó el volante en sus redes sociales, en las que le había ofrecido disculpas a la afición por todo lo que había sucedido días previos, palabras con las que el volante busca pasar la página del momento más difícil que ha vivido desde su regreso a Nacional.

Publicidad

Publicidad

Edwin Cardona con Atlético Nacional. Foto: VizzorImage / Daniel Gallo.

Cardona habló del objetivo de Nacional

Además de su situación personal, Edwin también habló del objetivo que tiene Nacional en el campeonato, en donde la idea es quedar campeón de la Liga Colombiana, propósito que tenían, antes de que se diera la eliminación de la Libertadores, por lo que trabajarán para poder conseguir la meta que tienen trazada.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad